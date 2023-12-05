Погрузись в магию праздника. Топ 10 рождественских роликов для новогоднего настроения

Рождество, Новый год - это не только праздничный период. Это период магии, счастья, доброты, искренности, хороших дел, благородных поступков и чудес.

РБК-Украина (проект Styler) хочет показать вам на примере рождественских роликов из собственной подборки, насколько важны человеческие качества, неравнодушие и душа, которая дарит чудеса в праздничные дни.

Лучшие рождественские ролики для новогоднего настроения

Первый ролик погружает нас в историю одинокого мужчины, который монотонно проживает свою жизнь, но искренне хочет сделать жизнь коллег, которых он почти не видит, поскольку работает ночным сторожем, лучше.

Здесь можно увидеть историю добрых сердец, делающих чудеса в новогодний период.

Второй ролик рассказывает историю одиночества и детских воспоминаний, которые человек может носить с собой до глубокой старости и унывать настолько сильно по тем временам, что его ничего не радует в настоящем времени, однако всегда хорошо, когда рядом есть те, кому не безразлично твои чувства.

Если вы все еще думаете, что снеговик не может ожить и стать вашим лучшим другом в течение жизни, смотрите эту маленькую сказку.

Как часто мы хотим повзрослеть как можно быстрее и забываем о самом главном - времени с родными и семейных праздничных традициях.

Чудеса существуют для тех, кто верит в них, это даже может быть жизнь на другой планете. Этот ролик показывает, что нет никаких пределов для живущих сердцем.

Подарить счастье другим, таким же одиноким, как вы реально, объединиться в команду и вместе почувствовать магию праздника, даже тогда, когда жизнь словно закончилась - это то, о чем говорит сюжет этого ролика.

А вы когда-нибудь представляли себе, как на самом деле живет Санта? Если нет, то окунитесь в его сказочный мир большой работы перед Рождеством.

Чудо живет в каждом из нас и каждый может его излучать и дарить другим – именно это показывает нам данный ролик, который учит быть собой и замечать хорошее в себе и вокруг не только в Рождество.

Одиночество в большой семье, как это знакомо большинству людей, когда дети вырастают и имеют свои семьи, компании друзей и желания. А тебе приходится идти на крайности, лишь бы в Рождество собрать всех вместе.