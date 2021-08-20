Пора утепляться: в Украину идет существенное похолодание

"21 августа в Украине будет доминировать повышенное атмосферное давление. Поэтому в большинстве областей осадки маловероятны – солнечно. Только на Востоке остатки атмосферного фронта спровоцируют локальные грозовые дожди, а также в западных областях местами возможен периодический дождь с грозой", - предупредила Диденко.

Она отметила, что ветер северо-западного направления может быть порывистым на Севере и в центральных областях. Стоит быть осторожнее под щитами и билбордами.

"Температура воздуха на протяжении субботы составит +22 +29 градуса. Если собираетесь быть на улице вечером или рано утром – уже нужно надевать что-то теплее", - отметила синоптик.

Карта погоды

Погода в Киеве

В столице завтра будет сухая и солнечная погода. По прогнозу Диденко, днем ожидается от +24 до +28 градусов. Но вечером и рано утром в Киеве будет довольно прохладно, от +14 до +18 градусов.

Погода на День Независимости

"22, 23 августа в Украине – роскошная погода, сухо, солнечно и тепло. 24 августа на Западе и Севере появятся локальные грозовые дожди. В большинстве областей восстановится жара, а вот на западе снова немного похолодает", - рассказала синоптик.

В Киеве также ожидается повышение температуры воздуха, но скорее всего в столице пройдут грозы.

"В Киеве – диаграмма - на День Независимости температура воздуха повыситься до +30 градусов, то есть, будет жарко, возможны локальные грозовые дожди", - предупредила Диденко.

Она порекомендовала продумать тщательно свой гардероб на праздничные мероприятия и взять с собой дождевик или зонтик.