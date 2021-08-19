Дожди и грозы: погода на длинных выходных украинцев не сильно порадует
Погода в Украине на День Независимости будет не самая благоприятная. В Киеве ожидается грозы и дождь, осадки пройдут и в других городах страны.
Свой прогноз погоды на длинные выходные составила синоптик Наталка Диденко.
Погода на День Независимости
Как уточнила синоптик, в столице утром 24 августа будет сухо, осадки ожидаются только во второй половине дня.
"Сразу я – про синоптическое 24 августа! Уточненные прогностические модели говорят нам про то, что 24 августа в Киеве ожидается дождь и гроза. Ночью и утром – осадки маловероятны, а вот днем во вторник, а особенно, во второй половине дня и вечером к столице подвинется атмосферный фронт, который и принесет периодические грозовые дожди. Это важно, так как много малых и больших мероприятий планируется на День Независимости", - отметила Диденко.
Также она предупредила, что 24 августа дожди пройдут в западных и северных областях страны. В центральных, восточных, южных областях и в Крыму – на День Независимости ожидается сухая и солнечная погода.
Карта погоды
Погода на пятницу, 20 августа
В ближайшие сутки в Украине также ожидаются осадки и усиление ветра в нескольких регионах.
"20 августа кратковременные дожди и грозы пройдут в восточной части Украины, в Днепропетровской области, в Запорожье и в Крыму. На остальной территории осадки маловероятны – антициклон Fridoline старается. В центре, на Юге и Севере завтра будет усиливаться ветер", - рассказала синоптик.
Температура воздуха в большинстве областей будет комфортная и теплая, сильной жары не ожидается.
"Температура воздуха в Украине в пятницу будет колебаться в пределах +24 +28 градусов, на Западе +21 +26 градусов, в восточных областях +25 +30 градусов", - предупредила Диденко.
Карта погоды
Погода в Киеве
В Киеве 20 августа будет сухо, дожди маловероятны. В течение дня воздух в столице прогреется до +25 градусов.
"21, 22 и 23 августа в Киеве будет преобладать сухая, солнечная, теплая и комфортная погода. 24 августа, на День Независимости, в столице днем и вечером вероятны периодические кратковременные грозовые дожди", - написала Диденко.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украину пришел циклон с похолоданием и грозовыми дождями.
А также рассказывали о том, что синоптики дали прогноз погоды в Украине на День Независимости.