Дожди и грозы: погода на длинных выходных украинцев не сильно порадует

Погода в Украине на День Независимости будет не самая благоприятная. В Киеве ожидается грозы и дождь, осадки пройдут и в других городах страны.

Погода на День Независимости

Как уточнила синоптик, в столице утром 24 августа будет сухо, осадки ожидаются только во второй половине дня.

"Сразу я – про синоптическое 24 августа! Уточненные прогностические модели говорят нам про то, что 24 августа в Киеве ожидается дождь и гроза. Ночью и утром – осадки маловероятны, а вот днем во вторник, а особенно, во второй половине дня и вечером к столице подвинется атмосферный фронт, который и принесет периодические грозовые дожди. Это важно, так как много малых и больших мероприятий планируется на День Независимости", - отметила Диденко.

Также она предупредила, что 24 августа дожди пройдут в западных и северных областях страны. В центральных, восточных, южных областях и в Крыму – на День Независимости ожидается сухая и солнечная погода.

Карта погоды

Погода на пятницу, 20 августа

В ближайшие сутки в Украине также ожидаются осадки и усиление ветра в нескольких регионах.

"20 августа кратковременные дожди и грозы пройдут в восточной части Украины, в Днепропетровской области, в Запорожье и в Крыму. На остальной территории осадки маловероятны – антициклон Fridoline старается. В центре, на Юге и Севере завтра будет усиливаться ветер", - рассказала синоптик.

Температура воздуха в большинстве областей будет комфортная и теплая, сильной жары не ожидается.

"Температура воздуха в Украине в пятницу будет колебаться в пределах +24 +28 градусов, на Западе +21 +26 градусов, в восточных областях +25 +30 градусов", - предупредила Диденко.

Карта погоды

Погода в Киеве

В Киеве 20 августа будет сухо, дожди маловероятны. В течение дня воздух в столице прогреется до +25 градусов.

"21, 22 и 23 августа в Киеве будет преобладать сухая, солнечная, теплая и комфортная погода. 24 августа, на День Независимости, в столице днем и вечером вероятны периодические кратковременные грозовые дожди", - написала Диденко.