Грозы, град и шквалы: в каких областях объявлено штормовое предупреждение
Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине сегодня ухудшится погода в юго-восточной части страны. Синоптики объявили штормовое предупреждение.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Сегодня в юго-восточной части, Харьковской и Полтавской областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с.
На сайте УкрГидрометцентра указано, что завтра дожди и грозы будут в Харьковской, Луганской, Полтавской, Донецкой, Днепровской, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму.
Напомним, в Украину нагрянет шторм с градом в некоторые области.
Отметим, синоптики рассказали, какая будет погода в Украине на выходные.