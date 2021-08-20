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Грозы, град и шквалы: в каких областях объявлено штормовое предупреждение

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Киев, Пятница 20 августа 2021 08:09
Грозы, град и шквалы: в каких областях объявлено штормовое предупреждение Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине сегодня ухудшится погода в юго-восточной части страны. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня в юго-восточной части, Харьковской и Полтавской областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с.

На сайте УкрГидрометцентра указано, что завтра дожди и грозы будут в Харьковской, Луганской, Полтавской, Донецкой, Днепровской, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму.

Напомним, в Украину нагрянет шторм с градом в некоторые области.

Отметим, синоптики рассказали, какая будет погода в Украине на выходные.

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