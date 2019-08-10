Пора призадуматься: британцы указали Меган Маркл на ее главную ошибку

Меган Маркл столкнулась с очередными сложностями из-за недоброжелателей, которые при каждом появлении герцогини на публике с первенцем Арчи, то и дело обвиняют ее в том, что она плохая мать и не умеет обращаться с ребенком. Об этом пишет западный таблоид Еxpress.co.uk

Британские эксперты советуют Меган нанять профессиональную PR-команду, которая будет тщательно продумывать появления герцогини Сассекской на публике во избежание новых обвинений.

Том Бурлет, специалист по связям с общественностью, утверждает, что

Последняя волна негатива в сторону герцогини была выплеснута после того, как она вместе с Арчи пришла поддержать Гарри на чемпионат по поло. Снимки Меган с ребенком на руках разлетелись по миру и подверглись критике.

Герцогиню обвинили в том, что она не умеет держать ребенка. Мол, это может свидетельствовать о том, что она проводит с ним очень мало времени - а основную заботу на себя берут няни.

Том Бурлет утверждает, что

PR-специалист.

instagram.com/harry_meghan_sussex

стала целью серии жестоких атак со стороны троллей с тех пор, как в ноябре 2017 года было объявлено о ее помолвке с принцем Гарри.

Меган и Гарри постоянно приходится защищаться от нападок хейтеров, скрывая и оберегая свою частную жизнь. Но и подобные попытки герцогов - как удержание в тайне срока и места родов, крещения, имен крестных родителей, не могут уберечь их. Общественность наоборот закидает герцогам то, что таким образом они хотят подогреть к себе интерес.

К слову, недавно бывшие армейские друзья принца Гарри были неприятно удивлены тем влиянием, которое оказывает на него супруга. Сослуживцы герцога Сассекского по Афганистану поразились тем, что некогда брутал и выпивох Гарри теперь балует себя дорогущим педикюром и сеансами массажа.

Напомним, недавно Меган Маркл и принц Гарри оскорбили своих соседей, чем вызвали ярость у общественности. Соседям королевской четы выдали инструкцию с правилами поведения, которые те должны придерживаться при общении с парой.