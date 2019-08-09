У Меган Маркл возникли проблемы из-за сына: что произошло

Меган Маркл (фото: evoke.ie)

Меган Маркл и принц Гарри всеми силами стараются уберечь свою частную жизнь от вмешательства посторонних

Меган Маркл и принц Гарри столкнулись с новым испытанием. Несмотря на все усилия максимально оградить их частную жизнь от посторонних глаз, им это вряд ли когда-либо удастся. Королевский эксперт считает, что герцоги Сассекские всегда будут иметь проблему в том, чтобы сохранить жизнь своего сына Арчи Харрисона в тайне, пишет Еxpress.co.uk.

Вся история отношений, брак Меган и Гарри, рождение их первенца были подвержены очень пристальному вниманию не только британцев, но и всего мира. Все мы помним заявление принца Гарри с просьбой перестать спекулировать на их отношениях с Меган, когда они только начали встречатся.

И Меган с Гарри по-прежнему всеми силами пытаются "защититься". Так, беременность Меган была окутана тайной на протяжении всего периода. Никто до конца не знал, где будет рожать герцогиня, когда покажут малыша, кто станет крестными для новорожденного и так далее.

Меган Маркл и принц Гарри с первенцем Арчи (фото: Getty Images)

Тем не менее, эксперт Ричард Фицвильямс утверждает, что у Меган и принца Гарри всегда будут трудности в сохранении конфиденциальности жизни их сына.

"Нет сомнений, что любой, кто присоединяется к Британской кролевской семье - самой влиятельной королевской семьи в мире, всегда будет вызывать феноменальный интерес", - говорит Фицвильямс.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: Getty Images)

Также он добавил, что Арчи постоянно будет сталкиваться с такой проблемой - ему вряд ли удастся затеряться в толпе и стать частным гражданином, о чем мечтают его родители. Эксперт считает, что папарацци будут всегда и везде следовать за сыном герцогов Сассекских.

Напомним, недавно Меган Маркл и принц Гарри оскорбили своих соседей, чем вызвали ярость у общественности. Соседям королевской четы выдали инструкцию с правилами поведения, которые те должны придерживаться при общении с парой.