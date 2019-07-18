Пора в музей восковых фигур: Ани Лорак заподозрили в операции на лице

Ани Лорак выставила новое фото, но нарвалась на критику
Ани Лорак продолжает выкладывать новые фотографии в сеть. На этот раз популярная украинская певица сделала селфи в машине, но поклонники артистки заподозрили ее в хирургической подтяжке лица. Новый снимок певица показала на своей странице в Instagram.
"Пусть теплом наполнится твое сердце. Доброго, светлого вечера!" - подписала фото артистка.
Ани Лорак заподозрили в хирургической подтяжке лица (фото: instagram.com/anilorak)
Поклонники певицы сразу же заметили изменения на лице Ани Лорак и прокомментировали снимок.
Напомним, что недавно растрепанная Ани Лорак удивила поклонников новым образом.
Ранее сообщалось о том, что Ани Лорак подверглась жесткой критике со стороны своих поклонников из-за того, что начала петь плохие песни, которые не цепляют слушателя.
Мы также писали о том, что эксперт раскрыл правду об избранниках Ани Лорак. По его словам, певица ищет в мужчинах поддержку и опору.