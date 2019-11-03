На популярный курорт обрушился жуткий смерч: фото и видео разрушительной стихии

Черноморское побережье Грузии пострадало от разрушительной стихии - шторм со смерчем, ураганным ветром и ливнями привел к затоплению город Батуми, а также соседний Кобулети.

Как известно, дожди в черноморском регионе страны продолжаются уже три дня. Из-за ливня в Батуми в субботу было затоплено несколько улиц. А 3 ноября над побережьем пронесся жуткий шторм, который сопровождался смерчем, ураганным ветром и ливнем.

По словам очевидцев, воронка смерча образовалась недалеко от берега. Он двигался в северном направлении и утих ближе к побережью Кобулети.

Шторм в Батуми - фото и видео смерча (facebook.com/itsBatumi)

Под водой оказалось сразу несколько улиц Батуми - Грибоедова, Пушкина, Чавчавадзе, Халваши. Неисправность дренажной системы города власти не признают, а объясняют потоп мощностью ливня, который прошел в ночь на субботу.

К слову, в Национальном агентстве окружающей среды сообщили, что непогода на черноморском побережье Грузии сохранится еще несколько дней, а текущая сила шторма на Черном море составляет около 4−5 баллов.