На популярний курорт обрушився страшний смерч: фото і відео руйнівної стихії

Чорноморське узбережжя Грузії постраждало від руйнівної стихії - шторм зі смерчем, ураганним вітром і зливами призвів до затоплення місто Батумі, а також сусідній Кобулеті.

Як відомо, дощі в чорноморському регіоні країни тривають вже три дні. Через зливи в Батумі в суботу було затоплено кілька вулиць. А 3 листопада над узбережжям пронісся страшний шторм, який супроводжувався смерчем, ураганним вітром і зливою.

За словами очевидців, утворилася воронка смерчу недалеко від берега. Він рухався в північному напрямку і затих ближче до узбережжя Кобулеті.

Шторм в Батумі - фото та відео смерчу (facebook.com/itsBatumi)

Під водою опинилися відразу декілька вулиць Батумі - Грибоєдова, Пушкіна, Чавчавадзе, Халваші. Несправність дренажної системи влада міста не визнає, а пояснює потоп потужністю зливи, яка пройшла в ніч на суботу.

До речі, у Національному агентстві навколишнього середовища повідомили, що негода на чорноморському узбережжі Грузії збережеться ще кілька днів, а поточна сила шторму на Чорному морі становить близько 4-5 балів.