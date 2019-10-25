ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Калифорнии эвакуировали несколько тысяч человек из-за лесных пожаров

Новости » Происшествия    25.10.2019 - 08:48
В Калифорнии эвакуировали несколько тысяч человек из-за лесных пожаров
Иллюстративное фото (twitter.com/viditocho)

Всего эвакуация затронет 50 тысяч жителей штата

В Калифорнии (США) из-за вспышки лесных пожаров эвакуировали несколько тысяч человек. Как передает РБК-Украина, об этом пишет Bloomberg.

Управление лесного хозяйства и пожарной охраны штата (Cal Fire) сообщает, что в Калифорнии зарегистрированы несколько пожаров. Известно, что эвакуация должна затронуть до 50 тысяч жителей штата.

Распространению пожаров способствуют высокая температура, сухой воздух и сильные порывы ветра. По данным местных СМИ, из-за мер предосторожности компании отключают электричество, из-за чего сейчас без света остаются более 190 тысяч жителей Калифорнии.

Прошлогодние лесные пожары начались в июле 2018 года. Тогда выгорело 459 тысяч акров - это более 185 тысяч гектаров. Также в результате пожара в 2018 году погибли три человека. Причиной возгорания пожарные назвали искру из-под молота или осколок раскаленного металла.

Напомним, по данным исследования в прошлом году общий размер убытков, которые понесло человечество от стихийных бедствий и катастроф, составил около 160 млрд долларов.

Пожары на торфяниках под Киевом не влияют на загрязнение воздуха, - ГСЧС В Иране произошел пожар на крупнейшем нефтезаводе
Новости Украины пожарэвакуацияКалифорния
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь