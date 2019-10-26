ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

К побережью США приближается тропический шторм "Ольга"

Новости » Происшествия    26.10.2019 - 09:04
К побережью США приближается тропический шторм "Ольга"
Иллюстративное фото (NOAA via Getty Images)

Шторм может вызвать наводнения

В Мексиканском заливе образовался тропический шторм "Ольга", который распространится на часть северного побережья залива. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

По данным американского Национального центра ураганов, шторм "Ольга" вызовет сильные дожди на побережье Центральной залива в Луизиане и в долине Нижнего Миссисипи. Также прогнозируется образование нескольких смерчей на юго-востоке Луизианы, а также в Миссисипи и юго-западной Алабаме.

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции в результате сильных ливней образовались наводнения. Больше всего от стихии пострадал город Безье. Жертави непогоды стали по меньшей мере 3 человека. Десятки людей были вынуждены покинуть свои дома.

Также РБК-Украина писало, что недавно Японию накрыл мощный тайфун "Хагибис". В результате природной стихии погибли 77 человек, еще около десяти человек пропали без вести. Площадь затопления территории составила более 23 тыс. гектаров. Были повреждены свыше 1670 домов, около сотни разрушены.

Кроме того, в результате тайфуна "Хагибис" у побережья Японии затонул грузовой корабль, который шел под флагом Панамы. Вследствие чрезвычайного происшествия погибли двое членов экипажа, еще шесть пропали без вести.

Поиски украинцев с затонувшего в Атлантическом океане судна продолжаются Жертвами тропического шторма в Техасе стали два человека
Новости Украины шторм
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь