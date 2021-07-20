Популярный курорт на Азовском море чистят от гор медуз экскаватором: видео

Известный украинский курорт на Азовском море - Приморский Посад - оккупировали медузы, которых выносит тысячами на пляж. Чтобы решить эту проблему, приходится применять тяжелую технику.
Видео с уборкой пляжа опубликовало местное издание РИА-Мелитополь.
На кадрах видно, что курортное село в Мелитопольском районе Запорожской области, как и многие другие места летнего отдыха, "тонет" в медузах.
Мертвые животные лежат на берегу, а убирают их экскаватором, чтобы обеспечить отдыхающим доступ к воде.
Видео: Курорт Приморский Посад чистят экскаватором (РИА-Мелитополь)
Отметим, что в этом году многие туристы жалуются на огромное скопление медуз в Азовском море. Животных сюда приносит течением из Черного и они попросту умирают на пляжах. Отдыхающие говорят, что в воду невозможно зайти, жалуются на страшную вонь и даже ожоги.
В водах Азовского моря можно встретить два вида медуз - аурелия (ушастая медуза), и корнерот. Именно последний может обжечь своими щупальцами.
Хотя ожог не смертельный, он опасен для аллергиков, маленьких детей и пожилых людей. От контакта с медузой могут возникнуть отеки, судороги.
Если произошел контакт с медузой:
Ранее мы писали, что украинцы недовольны отдыхом на украинских морях. Они жалуются на зеленое море, горы мусора и нашествие медуз.