Популярный курорт на Азовском море чистят от гор медуз экскаватором: видео

На кадрах видно, что курортное село в Мелитопольском районе Запорожской области, как и многие другие места летнего отдыха, "тонет" в медузах.

Мертвые животные лежат на берегу, а убирают их экскаватором, чтобы обеспечить отдыхающим доступ к воде.

Видео: Курорт Приморский Посад чистят экскаватором (РИА-Мелитополь)

Отметим, что в этом году многие туристы жалуются на огромное скопление медуз в Азовском море. Животных сюда приносит течением из Черного и они попросту умирают на пляжах. Отдыхающие говорят, что в воду невозможно зайти, жалуются на страшную вонь и даже ожоги.

Что делать, если ужалила медуза

В водах Азовского моря можно встретить два вида медуз - аурелия (ушастая медуза), и корнерот. Именно последний может обжечь своими щупальцами.

Хотя ожог не смертельный, он опасен для аллергиков, маленьких детей и пожилых людей. От контакта с медузой могут возникнуть отеки, судороги.

Если произошел контакт с медузой: