Популярний курорт на Азовському морі чистять від гір медуз екскаватором: відео

Відомий український курорт на Азовському морі - Приморський Посад - окупували медузи, яких виносить тисячами на пляж. Щоб вирішити цю проблему, доводиться застосовувати важку техніку.
Відео з прибиранням пляжу опублікувало місцеве видання РІА-Мелітополь.
На кадрах видно, що курортне село в Мелітопольському районі Запорізької області, як і багато інших місць літнього відпочинку, "тоне" в медузах.
Мертві тварини лежать на березі, а прибирають їх екскаватором, щоб забезпечити відпочиваючим доступ до води.
Відео: Курорт Приморський Посад чистять екскаватором (РІА-Мелітополь)
Відзначимо, що в цьому році багато туристів скаржаться на величезне скупчення медуз в Азовському морі. Тварин сюди приносить течією з Чорного і вони просто вмирають на пляжах. Відпочиваючі кажуть, що у воду неможливо зайти, скаржаться на страшний сморід і навіть опіки.
У водах Азовського моря можна зустріти два види медуз - аурелія (вухата медуза), і корнерот. Саме останній може обпалити своїми щупальцями.
Хоча опік не смертельний, він небезпечний для алергіків, маленьких дітей і літніх людей. Від контакту з медузою можуть виникнути набряки, судоми.
Якщо стався контакт з медузою:
Раніше ми писали, що українці незадоволені відпочинком на українських морях. Вони скаржаться на зелене море, гори сміття і навалу медуз.