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Популярний курорт на Азовському морі чистять від гір медуз екскаватором: відео

Автор: Світлана Мащенко

Відомий український курорт на Азовському морі - Приморський Посад - окупували медузи, яких виносить тисячами на пляж. Щоб вирішити цю проблему, доводиться застосовувати важку техніку.

Відео з прибиранням пляжу опублікувало місцеве видання РІА-Мелітополь.

На кадрах видно, що курортне село в Мелітопольському районі Запорізької області, як і багато інших місць літнього відпочинку, "тоне" в медузах.

Мертві тварини лежать на березі, а прибирають їх екскаватором, щоб забезпечити відпочиваючим доступ до води.

Відео: Курорт Приморський Посад чистять екскаватором (РІА-Мелітополь)

Відзначимо, що в цьому році багато туристів скаржаться на величезне скупчення медуз в Азовському морі. Тварин сюди приносить течією з Чорного і вони просто вмирають на пляжах. Відпочиваючі кажуть, що у воду неможливо зайти, скаржаться на страшний сморід і навіть опіки.

Що робити, якщо вжалила медуза

У водах Азовського моря можна зустріти два види медуз - аурелія (вухата медуза), і корнерот. Саме останній може обпалити своїми щупальцями.

Хоча опік не смертельний, він небезпечний для алергіків, маленьких дітей і літніх людей. Від контакту з медузою можуть виникнути набряки, судоми.

Якщо стався контакт з медузою:

  • про всяк випадок прийміть антигістамінний препарат (протиалергічний),
  • промийте обпалене місце морською або солоною водою (прісною - не можна),
  • спробуйте видалити частинки пекучих ниток медузи.
  • нейтралізувати опік можна соком лимона, розчином харчової соди або 5%-м оцтом.

Раніше ми писали, що українці незадоволені відпочинком на українських морях. Вони скаржаться на зелене море, гори сміття і навалу медуз.

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Азовское мореморемедузы