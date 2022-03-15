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Эти популярные средства из аптечки нужно выбросить уже сейчас: в них верили при "совке"

Новина українською →
Вторник 15 марта 2022 16:59
Эти популярные средства из аптечки нужно выбросить уже сейчас: в них верили при "совке" Фото: лекарственные средства, которые надо выбросить из аптечки (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Современные врачи, опирающиеся на принципы доказательной медицины, советуют избавляться от "совка" в своей аптечке, а вместе с тем - и в голове.

Какие средства из аптечки на самом деле не работают - читайте ниже в нашем материале Styler.

Горчичники

Никаких научных доказательств эффектов (прогреть, изгнать болезнь, облегчить дыхание) горчичников не существует. Однако есть доказательства ожогов, которые они могут оставить на коже. Употребляйте горчицу в пищу - это, по крайней мере вкусно.

Оксолиновая мазь

Таким средством советуют мазать в носу, чтобы помешать проникновению туда вирусов. Однако научных обоснований такого действия нет. На самом деле мазь блокирует носовой ход, затрудняет дыхание и мешает слизистой оболочке очиститься от частиц пыли, дыма или тех же возбудителей респираторных инфекций.

Йод и зеленка

Во многих случаях рану или порез, если они неглубокие можно просто очистить водой, без заливания ее йодом и зеленкой. Кроме этого, есть более безопасные и современные средства, которые не проигрывают в эффективности и по меньшей мере не вызывают раздражений, боли, неприятных ощущений и не оставляют цветных меток на коже и одежде.

Перекись водорода

Быстрое заживление ранки благодаря перекиси водорода - лишь миф. Перекись водорода может быть эффективной для механической очистки раны, впрочем, так же как и обычная вода.

Мазь Вишневского

Мазь была изобретена в 1927 году советским врачом-хирургом Вишневским и широко применялась для лечения ран, ожогов, язв кожи и нагноений в военные времена. По сути потому, что других лучших средств в то время не было. Теперь же мы знаем, что такая мазь может лишь навредить, ведь нагревает ткани в ранке, способствует росту и размножению бактерий.

Мазь"Звездочка"

Чаще всего мазь используют для лечения насморка или чтобы не подхватить вирусы, поэтому щедро смазывают нос внутри и вокруг него. Часто нанесение мази вызывает боль, покраснение, аллергическую реакцию. Именно это может давать временное облегчение насморку, ощущение как будто "пробило" нос. Но никакого отношения собственно к лечению насморка или защиты от вирусов мазь не имеет, все наоборот - она лишь мешает естественному очищению носа.

Мумие

Это природный продукт черно-коричневого цвета, происхождение которого доподлинно не выяснено. Из этого вещества делают таблетки, пищевые добавки, суппозитории, маски, компрессы, добавляют в мед и тому подобное. Никакой научной подоплеки действия мумие в этих случаях не существует, потому что нет никаких клинических испытаний, которые бы подтвердили то или иное его действие.

Ранее мы писали, как получить бесплатную стоматологическую помощь в Киеве.

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