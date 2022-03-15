Ці популярні засоби з аптечки потрібно викинути вже зараз: в них вірили при "совку"

Сучасні лікарі, що спираються на принципи доказової медицини, радять позбавлятися "совку" у своїй аптечці, а разом з тим - й у голові.

Які засоби з аптечки насправді не працюють - читайте нижче в нашому матеріалі Styler .

Гірчичники

Жодних наукових доказів ефектів (прогріти, вигнати хворобу, полегшити дихання) гірчичників не існує. Однак є докази опіків, які вони можуть залишити на шкірі. Вживайте гірчицю в їжу - це, принаймні смачно.

Оксолінова мазь

Таким засобом радять мазати в носі, аби завадити проникненню туди вірусів. Однак наукових обґрунтувань такої дії немає. Насправді мазь блокує носовий хід, ускладнює дихання та заважає слизовій оболонці очиститися від часточок пилу, диму чи тих самих збудників респіраторних інфекцій.

Йод та зеленка

В багатьох випадках рану чи поріз, якщо вони неглибокі можна просто очистити водою, без заливання її йодом та зеленкою. Крім цього, є більш безпечні та сучасні засоби, які не програють в ефективності та щонайменше не викликають подразнень, болю, неприємних відчуттів та не залишають кольорових міток на шкірі та одязі.

Перекис водню

Швидке загоювання ранки завдяки перекису водню - лише міф. Перекис водню може бути ефективним для механічного очищення рани, втім, так само як і звичайна вода.

Мазь Вишневського

Мазь була винайдена у 1927 році совєцьким лікарем-хірургом Вишневським та широко застосовувалася для лікування ран, опіків, виразок шкіри та нагноєнь у воєнні часи. По суті тому, що інших кращих засобів на той час не було. Тепер же ми знаємо, що така мазь може лише нашкодити, адже нагріває тканини в ранці, сприяє росту та розмноженню бактерій.

Мазь"Звьоздочка"

Найчастіше мазь використовують для лікування нежиті чи щоб не підхопити віруси, тож щедро змазують ніс всередині і навколо нього. Часто нанесення мазі викликає біль, почервоніння, алергічну реакцію. Саме це може давати тимчасове полегшення нежитю, відчуття наче "пробило" ніс. Але жодного стосунку власне до лікування нежитю чи захисту від вірусів мазь не має, все навпаки - вона лише заважає природному очищенню носа.

Мумійо

Це природний продукт чорно-коричневого кольору, походження якого достеменно не з'ясоване. З цієї речовини роблять таблетки, харчові добавки, супозиторії, маски, компреси, додають в мед тощо. Жодного наукового підґрунтя дії мумійо у цих випадках не існує, бо немає жодних клінічних випробувань, які б підтвердили ту чи іншу його дію.