Как получить бесплатную стоматологическую помощь в Киеве сейчас: контакты клиник и врачей
Фото: Как получить бесплатную стоматологическую помощь в Киеве (freepik)
С приходом в Украину врага наша налаженная жизнь изменилась кардинально и доступ к таким базовым потребностям как стоматологическая помощь стал проблемным. И если плановое лечение можно отложить, то экстренная помощь с зубами и деснами может понадобиться в любое время.
Какие стоматологи Киева оказывают экстренную помощь - читайте в нашем материале Styler.
Контакты Faebook поделилась Ольга Богомолец. Актуальность их стоит проверить по указанным контактам.
Бесплатная стоматологическая помощь в клиниках:
- V.R.Dental (Virtual and Restorative Dentistry), вул. Саксаганского, 123, номер +380664668808
- Central Dental Clinic, Оболонский проспект, 26, номер: +380504102850
- TDC_clinic, Михайловский переулок, 4 номер: +380678272723
- Vivaldi Dent, ул. Бульварно-Кудрявская, 33-Г, номера: +380973557766, +380995557766
- Стоматология, ул. Мишуги, 10 (торгово-офисный центр Параллель рядом с Пирамидой, 2 этаж), номер: +380969239903
- Esthetic dental clinic, ул. Е. Чавдар, 13, номер: +380505379977
- Центр израильской стоматологии, ул. Шептицкого, 14, номер: +380672350935
- Позняки/Осокорки, номер: +380969239903
- Ул. Автозаводская, 83, Дмитрий (только с острой болью, пульпит/периодонтит/удаление); номер: +380936106000
- Теремки, номер: +380731707148
- Дарницкий р-н, ул. Юрия Литвинского 52/16, номера: +380507588885; +380965268879
- Medical centre by Dr.Yurin (работает и помогает оперативно при острой боли), ул. Богдановская 7-Г, номера: +380507429040; +380987429040
- Добрый Доктор, ул. Милютенко, 11, номер: +380961020308
- КТ челюстно-лицевой области (острая боль, травма), ул. Драгоманова 6/1, Киев, номер: +380681002953
- Narin Dental Care, Голосеевский район, номер: +380930542509
- Complex Dent (неотложная стоматологическая помощь, возможна онлайн консультация), Днепровский район, ул. Воскресенская 12-Б, номер: +380688663606.
- Стоматолог-хирург, украинский стоматологический центр (может принимать ургентных больных и оказывать скорую помощь), ул. Голосеевская, 13-а, номер: +380632437717
- Украинский стоматологический центр (Анна), ул. Голосеевская, 13-A, номер +380632437717
- Поликлиника (Андрей Юрьевич), ул. Петра Куренного, 2. номер: +380936880556
- Парковый городок (Анна Егорова), острая зубная боль, ул. Вышгородская, 45, номер: +380962082878
Ранее мы писали, какие аптеки в Киеве продолжают работать.
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