У популярному додатку користувачі зможуть відправляти повідомлення на інші месенджери: про що мова

WhatsApp випустила свіжу бета-версію свого месенджера для iOS, в якій помічені зачатки нової функції: можливість збирати всі чати з різних месенджерів у єдиному розділі.

Основна ідея полягає в тому, щоб забезпечити комунікацію між двома користувачами, які використовують різні месенджери, без незручностей та необхідності реєстрації в іншому сервісі. Користувач WhatsApp зможе надсилати повідомлення родичу в Telegram, навіть якщо він сам не зареєстрований у Telegram, та отримувати відповіді. Ця можливість буде взаємно доступною.

Цей крок є відповіддю на вимоги закону Євросоюзу "Про цифрові сервіси" (Digital Services Act, DSA). WhatsApp, як великий учасник ринку, зазнав уваги регуляторів, і власникам довелося зробити месенджер кросплатформним до березня 2024 року.

У новій версії месенджера з'явиться розділ "Приховані чати" над списком звичайних чатів та архівом. У цьому розділі зберігатимуться всі кросплатформові листування. Подібне було помічено також у бета-версії месенджера для Android у вересні.

Сторонні чати над списком звичайних чатів та архівом (фото: WABetaInfo)

На даний момент здається, що в обох версіях функція знаходиться на етапі тестування інтерфейсу, і користувачі поки що не можуть налаштувати або використовувати цю функцію. Однак очікується, що до березня вона буде доопрацьована та зроблена загальнодоступною, інакше WhatsApp може порушити закон Євросоюзу.