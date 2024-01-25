ua en ru
Чт, 25 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У популярному додатку користувачі зможуть відправляти повідомлення на інші месенджери: про що мова

Четвер 25 січня 2024 19:51
UA EN RU
У популярному додатку користувачі зможуть відправляти повідомлення на інші месенджери: про що мова Користувачі WhatsApp зможуть надсилати повідомлення до інших месенджерів (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

WhatsApp випустила свіжу бета-версію свого месенджера для iOS, в якій помічені зачатки нової функції: можливість збирати всі чати з різних месенджерів у єдиному розділі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційний сайт WhatsApp WABetaInfo.

Основна ідея полягає в тому, щоб забезпечити комунікацію між двома користувачами, які використовують різні месенджери, без незручностей та необхідності реєстрації в іншому сервісі. Користувач WhatsApp зможе надсилати повідомлення родичу в Telegram, навіть якщо він сам не зареєстрований у Telegram, та отримувати відповіді. Ця можливість буде взаємно доступною.

Цей крок є відповіддю на вимоги закону Євросоюзу "Про цифрові сервіси" (Digital Services Act, DSA). WhatsApp, як великий учасник ринку, зазнав уваги регуляторів, і власникам довелося зробити месенджер кросплатформним до березня 2024 року.

У новій версії месенджера з'явиться розділ "Приховані чати" над списком звичайних чатів та архівом. У цьому розділі зберігатимуться всі кросплатформові листування. Подібне було помічено також у бета-версії месенджера для Android у вересні.

У популярному додатку користувачі зможуть відправляти повідомлення на інші месенджери: про що моваСторонні чати над списком звичайних чатів та архівом (фото: WABetaInfo)

На даний момент здається, що в обох версіях функція знаходиться на етапі тестування інтерфейсу, і користувачі поки що не можуть налаштувати або використовувати цю функцію. Однак очікується, що до березня вона буде доопрацьована та зроблена загальнодоступною, інакше WhatsApp може порушити закон Євросоюзу.

Раніше ми писали, що у WhatsApp для iOS з'явилася функція, пов'язана з відправкою фото та відео.

Ми також нагадаємо, що у версії WhatsApp для Android з'явилася важлива опція безпеки чатів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Viber WhatsApp Telegram
NEWS
Не всі друзі України вважають Путіна злом, - Кулеба
Не всі друзі України вважають Путіна злом, - Кулеба