В популярном приложении пользователи смогут отправлять сообщения на другие мессенджеры: о чем речь
WhatsApp выпустила свежую бета-версию своего мессенджера для iOS, в которой замечены зачатки новой функции: возможность собирать все чаты из различных мессенджеров в едином разделе.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт WhatsApp WABetaInfo.
Основная идея заключается в том, чтобы обеспечить коммуникацию между двумя пользователями, использующими разные мессенджеры, без неудобств и необходимости регистрации в другом сервисе. Пользователь WhatsApp сможет отправлять сообщения родственнику в Telegram, даже если он сам не зарегистрирован в Telegram, и получать ответы. Эта возможность будет взаимно доступной.
Этот шаг является ответом на требования закона Евросоюза "О цифровых сервисах" (Digital Services Act, DSA). WhatsApp, как крупный участник рынка, подвергся вниманию регуляторов, и владельцам пришлось сделать мессенджер кроссплатформенным до марта 2024 года.
В новой версии мессенджера появится раздел "Сторонние чаты" над списком обычных чатов и архивом. В этот раздел будут сохраняться все кроссплатформенные переписки. Подобное было замечено также в бета-версии мессенджера для Android в сентябре.
Сторонние чаты над списком обычных чатов и архивом (фото: WABetaInfo)
На данный момент, кажется, что в обеих версиях функция находится на этапе тестирования интерфейса, и пользователи пока не могут настроить или использовать эту функцию. Однако ожидается, что к марту она будет доработана и сделана общедоступной, в противном случае WhatsApp может нарушить закон Евросоюза.
Раньше мы писали, что в WhatsApp для iOS появилась функция, связанная с отправкой фото и видео.
Мы также напомним, что у версии WhatsApp для Android появилась важная опция для безопасности чатов.