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На популярном украинском курорте туристы жалуются на комаров: как с ними борются (видео)

Автор: Тетяна Самарук

Курортную Кирилловку атакуют полчища комаров. На насекомых жалуются туристы, которые портят им отдых.

Об этом сообщает сайт "РИА Мелитополь".

Туристы в сети публикуют видео, как эти насекомые буквально портят им отдых. Зато поселковые власти говорят, что пытаются бороться с комарами, однако пока это безуспешно.

Как борются с комарами

По словам поселкового головы Кирилловки Ивана Малеева, комаров в этом году достаточно много, но власть травит их. В частности, перед началом каждого сезона проводят протравливание, затем уже к этим мероприятиям подключаются базы отдыха. Как добавил председатель, соответствующих мер хватает только на два дня, потом комары снова появляются.

Также он отметил, что борьба с комарами в Кирилловке напоминает "бой с ветряными мельницами", поскольку насекомые снова и снова возвращаются.

"Если раньше было 15-20 очагов и службы, занимающиеся дезинсекцией знали каждый ячейку, то после дождей очагов появилось в тысячу раз больше", - сказал Иван Малеев.

Ранее мы сообщали, что в Кирилловке женщина пожаловалась на" ведерных " медуз.

Также на побережье популярного курорта Азовского моря выбросило гору окурков.

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Кирилловка