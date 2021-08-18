На популярном украинском курорте туристы жалуются на комаров: как с ними борются (видео)

Туристы в сети публикуют видео, как эти насекомые буквально портят им отдых. Зато поселковые власти говорят, что пытаются бороться с комарами, однако пока это безуспешно.

Как борются с комарами

По словам поселкового головы Кирилловки Ивана Малеева, комаров в этом году достаточно много, но власть травит их. В частности, перед началом каждого сезона проводят протравливание, затем уже к этим мероприятиям подключаются базы отдыха. Как добавил председатель, соответствующих мер хватает только на два дня, потом комары снова появляются.

Также он отметил, что борьба с комарами в Кирилловке напоминает "бой с ветряными мельницами", поскольку насекомые снова и снова возвращаются.

"Если раньше было 15-20 очагов и службы, занимающиеся дезинсекцией знали каждый ячейку, то после дождей очагов появилось в тысячу раз больше", - сказал Иван Малеев.