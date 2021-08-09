На побережье популярного курорта Азовского моря выбросило гору окурков (видео)

В Кирилловке Запорожской области отдыхающие столкнулись с горой окурков, которые штормом выбросило из Азовского моря. При этом окурки выбросило на один из центральных пляжей.

Об этом сообщило издание mv в Instagram .

"Люди курят и в песок тушат сигареты, а море собрало все в кучку", - говорится в сообщении.

Непонятно, кто займется уборкой набережной. В комментариях пользователи сети пишут, что отдыхающие на пляжах все время выбрасывают окурки на песок, а ветер уносит весь мусор в море.

А люди говорят - почему такие катаклизмы происходят, потому что природа мстит за все;

Природа умнее человека. Пытается исправить его ошибки;

Отдыхая на одной из баз, я видел, как работники администрации курили и тушили сигареты зарывая в песок как в пепельницу на своем пляже. Вы понимаете отношение, а что говорить о приезжих которым вообще плевать на все;

Такой менталитет;

Так и природа избавляется от людей;

И пусть курят!!! Но как выбрасывать туда где ты снова придешь? Не ты, дети кругом...

Да свиньи и все тут!. Надо охране штрафовать. Таблички везде ставить (на некоторых базах такое практикуется) а на общем пляже пару надзирателей поставить;

Море ваше отдаст все вам, что ему набросали, пользуйтесь!!!