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Популярный украинский курорт атаковали полчища комаров: пробиваются через любые щели (видео)

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Кирилловка, Понедельник 16 августа 2021 10:10
Популярный украинский курорт атаковали полчища комаров: пробиваются через любые щели (видео) Кирилловку оккупировали полчища комаров (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Отдых в Кирилловке этим летом нельзя назвать комфортным. После атаки медуз в море на курорте появились полчища комаров, которые проникают во все щели в доме.

Об этом на видео сообщает сайт "РИА Мелитополь".

На опубликованном видео можно увидеть, как комары во множестве залетают в домики для туристов. Это насекомое - комар-звонец, его в народе называют комар-однодневка. Эти насекомые абсолютно безопасны и не кусают людей.

Но есть одна особенность этих мелких особей. Комар-звонец вызывает сильный дискомфорт своим писком, именно так самцы привлекают самок.

Обычно стаи этих комаров летят туда, где есть освещенный участок.

Для справки

Комары-звонцы, или комары-дергуны, или хирономиды - семейство из отряда двукрылых. 7046 видов. Свое название комары получили из-за характерного звука, который возникает из-за высокой частоты взмахов крыльев. Взрослые особи, за редкими исключениями, не питаются, их ротовые органы недоразвиты.

Напомним, что в Кирилловке вновь заметили нашествие морских обитателей на Федотовой косе. Отдыхающая рассказала, что во время купания заметили "ведерных" медуз.

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Кирилловка
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