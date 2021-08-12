В Кирилловке женщина пожаловалась на "ведерных" медуз: атакуют пляжи (видео)
В Кирилловке вновь заметили нашествие морских обитателей на Федотовой косе. Отдыхающая рассказала, что во время купания заметили "ведерных" медуз.
Увиденное женщина опубликовала на YouTube.
Так, по словам женщины, утром 12 августа она решила искупаться в море, однако впечатления от заплыва ее не очень порадовали. У берега было очень много медуз, поражающих своим размерами.
Также она говорит, что заметила медуз, которые могли бы уместиться в ведре. Кроме того, морские жители были настолько большими, что отдыхающая даже назвала их "ведерными".
Пляжи Азовского моря продолжают атаковать медузы. На видео видно, что люди все равно купаются в море, однако опасаются морских обитателей. Поэтому большинство туристов плавают в воде на матрасах.
Ранее мы сообщали, что на берегу Азовского моря нашли причудливых созданий.
Также в Железном Порту-аншлаг туристов из-за низких цен на отдых.