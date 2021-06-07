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На популярном украинском курорте оскандалились уборкой берега

Автор: Роман Мирончук

В Бердянске Запорожской области местные базы отдыха активно готовятся к открытию курортного сезона и убирают побережье от водорослей и грязи. При этом делают они это не совсем правильным образом.

Видео уборки опубликовал Telegram-канал "Вартові Еспресо".

Вместо того чтобы сбрасывать водоросли в кучу на берегу и вывозить, они просто забрасывают их обратно в море.

Напомним, на курорте Арабатская стрелка мужчину с детьми на надувном резиновом матраце унесло в открытое Азовское море из-за сильного течения, и отдыхающие оказались в опасном положении. Трагедии удалось избежать благодаря очевидцам, которые увидели ситуацию и подняли тревогу.

Спасенными оказались житель Львова с 11-летним сыном и 5-летней дочерью, которые прибыли на Арабатскую стрелку на местную базу отдыха.

Мы также писали о том, что прохожие еле спасли детей, которые тонули в Азовском море. Детей отнесло от берега на 40 метров, и они стали тонуть. Трагедии удалось избежать благодаря неравнодушным гражданам, которые бросились к мальчику и девочке на помощь.

Люди плыли к детям, звали спасателей. Одна женщина выбивалась из сил, и уже ей тоже понадобилась подмога.

7-летний Даниил после проведения кислородной терапии уже чувствовал себя хорошо, а вот 9-летняя Валерия на момент приезда медиков находилась в состоянии клинической смерти. Врачам понадобилось 18 минут, чтобы восстановить ее дыхание и сердечную деятельность.

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