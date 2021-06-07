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На популярному українському курорті оскандалились прибиранням берега

Автор: Роман Мирончук

У Бердянську Запорізької області місцеві бази відпочинку активно готуються до відкриття курортного сезону і прибирають узбережжя від водоростей і бруду. При цьому роблять вони це не зовсім правильно.

Видео уборки опубликовал Telegram-канал "Вартові Еспресо".

Замість того щоб скидати водорості в купу на березі і вивозити, вони просто закидають їх назад в море.

Нагадаємо, на курорті Арабатська стрілка чоловіка з дітьми на надувному гумовому матраці віднесло у відкрите Азовське море через сильну течію, і відпочивальники виявилися в небезпечному становищі. Трагедії вдалося уникнути завдяки очевидцям, які побачили ситуацію і підняли тривогу.

Врятованими виявилися житель Львова з 11-річним сином і 5-річною дочкою, які прибули на Арабатську стрілку на місцеву базу відпочинку.

Ми також писали про те, що перехожі ледве врятували дітей, які тонули в Азовському морі. Дітей віднесло від берега на 40 метрів, і вони стали тонути. Трагедії вдалося уникнути завдяки небайдужим громадянам, які кинулися до хлопчика і дівчинки на допомогу.

Люди пливли до дітей, звали рятувальників. Одна жінка вибивалася з сил, і вже їй теж знадобилася підмога.

7-річний Данило після проведення кисневої терапії вже відчував себе добре, а ось 9-річна Валерія на момент приїзду медиків перебувала в стані клінічної смерті. Лікарям знадобилося 18 хвилин, щоб відновити її дихання і серцеву діяльність.

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