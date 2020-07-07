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На популярном украинском курорте нашествие огромных медуз (видео)

Вторник 07 июля 2020 обновлено 22:57
На популярном украинском курорте нашествие огромных медуз (видео)
В Бердянске огромные медузы попали на видео (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Бердянске отдыхающие увидели огромных медуз

В Бердянске Запорожской области огромные медузы заполонили побережье Азовского моря. При этом их сняли под водой. На видео видно, как большие медузы ведут себя в естественной среде обитания.

Автор видео отметил, что несмотря на то, что медузы-корнероты вызывают отвращение у отдыхающих, они являются прекрасными морскими созданиями. В этом вы можете убедиться, посмотрев данное видео.

В Бердянске огромные медузы попали на видео (видео: YouTube)

Напомним, что отдыхающие на Азовском море жалуются на ожоги от опасных черноморских медуз. Эксперты говорят о том, что этот тип медуз не живет в водах Приазовья, их приносит течение из Черного моря.

При этом присутствие медуз-корнеротов у берегов Азовского моря – нормальное явление. В данный момент из-за сильной засухи в реки Кубань и Дон почти не поступает дождевая вода, поэтому в Азовском море, куда они впадают, снизился уровень солености.

Через Керченский пролив приходит соленая вода из Черного моря. Медузы попали в Азовское море вместе с черноморской селедкой и дельфинами. Ранее медуз можно было видеть в августе, но из-за сильной жары в этом году корнероты появились раньше.

Ранее сообщалось о том, что в Кирилловке отдыхающие жалуются на нашествие морских блох. У многих людей после их укусов появляются красные пятна.

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