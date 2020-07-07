На популярному українському курорті навала величезних медуз (відео)

У Бердянську величезні медузи потрапили на відео (колаж: РБК-Україна)

У Бердянську відпочиваючі побачили величезних медуз

У Бердянську Запорізької області величезні медузи заполонили узбережжя Азовського моря. При цьому їх зняли під водою. На відео видно, як великі медузи поводяться в природному середовищі існування.

Автор відео зазначив, що всупереч тому, що медузи-корнероти викликають огиду у відпочивальників, вони є прекрасними морськими створіннями. У цьому ви можете переконатися, подивившись дане відео.

У Бердянську величезні медузи потрапили на відео (відео: YouTube)

Нагадаємо, що відпочивальники на Азовському морі скаржаться на опіки від небезпечних чорноморських медуз. Експерти говорять про те, що цей тип медуз не живе в водах Приазов'я, їх приносить течія з Чорного моря.

При цьому присутність медуз-корнерот біля берегів Азовського моря - нормальне явище. Наразі через сильну посуху в річки Кубань і Дон майже не надходить дощова вода, тому в Азовському морі, куди вони впадають, знизився рівень солоності.

Через Керченську протоку приходить солона вода з Чорного моря. Медузи потрапили в Азовське море разом з чорноморським оселедцем і дельфінами. Раніше медуз можна було бачити в серпні, але через сильну спеку в цьому році корнероти з'явилися раніше.

Раніше повідомлялося про те, що в Кирилівці відпочивальники скаржаться на навалу морських бліх. У багатьох людей після їх укусів з'являються червоні плями.