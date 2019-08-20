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На популярном курорте под Запорожьем произошло массовое отравление: детали инцидента

STYLERЖизнь    20.08.2019 - 14:09
На популярном курорте под Запорожьем произошло массовое отравление: детали инцидента
На курорте в Бердянске произошло массовое отравление (Фото: коллаж РБК-Украина)

Инцидент в Бердянске расследуют местные власти

На курорте под Запорожьем произошло массовое отравление - 19 человек попали в больницу в Бердянске в инфекционное отделение, и медики уже оказали пострадавшим необходимую помощь. Отмечается, что вероятной причиной инцидента стало употребления в пищу креветок. Ою этом сообщает местное издание "Бердянск 24".

По словам главного санитарного врача Александры Кикарош, большинство пациентов уже выписали из больницы. Сам инцидент произошел в воскресенье.

На популярном курорте под Запорожьем произошло массовое отравление: детали инцидента

Иллюстративное фото (stan.kz)

Сейчас медики ждут результаты анализов, но сами пострадавшие убеждены - дело в креветках, которые они купили на рыбном рынке по Восточному проспекту около супермаркета АТБ.

В больнице до сих пор останется несколько человек.

Сообщается, что местные власти уже отреагировали на происшествие. Заммэра Бердянска Юлия Дойнова проинформировала, что инцидент будет рассматривать спецкомиссия.

Госпродпотребслужба проведет расследование.

На популярном курорте под Запорожьем произошло массовое отравление: детали инцидента

Бердянск является популярным курортным городом (Фото: Денис Антонов)

Как сообщалось ранее, на известном украинском курорте Кирилловка произошел скандал - на территории Федотовой косы базы отдыха сливали в море и песок нечистоты. Жесткое нарушение санитарных норм было обнаружено в результате рейда экологов и активистов.

Напомним, что из-за массового отравления в Закарпатской области в ресторане "Семейный уют" были госпитализированы 35 человек.

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