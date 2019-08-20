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На популярному курорті під Запоріжжям сталося масове отруєння: деталі інциденту

STYLERЖиття    20.08.2019 - 14:09
На популярному курорті під Запоріжжям сталося масове отруєння: деталі інциденту
На курорті в Бердянську сталося масове отруєння (Фото: колаж РБК-Україна)

Інцидент в Бердянську розслідує місцева влада

На курорті під Запоріжжям сталося масове отруєння - 19 осіб потрапили до лікарні в Бердянську в інфекційне відділення, і медики вже надали постраждалим необхідну допомогу. Зазначається, що вірогідною причиною інциденту стало вживання в їжу креветок. Про це повідомляє місцеве видання "Бердянськ 24".

За словами головного санітарного лікаря Олександри Кікарош, більшість пацієнтів вже виписали з лікарні. Сам інцидент стався в неділю.

На популярному курорті під Запоріжжям сталося масове отруєння: деталі інциденту

Ілюстративне фото (stan.kz)

Зараз медики чекають на результати аналізів, але самі постраждалі переконані - справа у креветках, які вони купили на рибному ринку за Східним проспекту біля супермаркету АТБ.

У лікарні досі залишиться кілька людей.

Повідомляється, що місцева влада вже відреагувала на подію. Заступник мера Бердянська Юлія Дойнова поінформувала, що інцидент буде розглядати спецкомісія.

Держпродспоживслужба проведе розслідування.

На популярному курорті під Запоріжжям сталося масове отруєння: деталі інциденту

Бердянськ є популярним курортним містом (Фото: Денис Антонов)

Як повідомлялося раніше, на найвідомішому українському курорті Кирилівка стався скандал - на території Федотової коси бази відпочинку зливали в море і пісок нечистоти. Жорстке порушення санітарних норм було виявлено в результаті рейду екологів та активістів.

Нагадаємо, що через масове отруєння в Закарпатській області в ресторані "Родинний затишок" було госпіталізовано 35 осіб.

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