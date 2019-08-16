ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Ивано-Франковской области массово отравились дети

Новости » Происшествия    16.08.2019 - 08:19
В Ивано-Франковской области массово отравились дети
Иллюстративное фото (facebook.com/screennews.ad)

Госпитализированы 13 детей

В Ивано-Франковской области в ночь с 15 на 16 августа произошло массовое отравление детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

Указано, что по состоянию на 7 утра пятницы были госпитализированы 13 детей.

"В ночь с 15 на 16 августа в Верховинскую ЦРБ с предварительным диагнозом пищевое отравление госпитализированы 13 детей (2003 - 2007 г.р.), которые отдыхали в частной усадьбе "Горицвит" в с. Верхний Ясеней Верховинского района (всего в усадьбе отдыхает 30 детей). Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

Напомним, из-за массового отравления в Закарпатской области в ресторане "Семейный уют" по состоянию на 15 августа госпитализированы 35 человек. Среди госпитализированных - 9 детей.

Как писало РБК-Украина ранее, в Закарпатской области на свадьбе отравились 29 человек, среди которых 8 детей. Люди отравились в селе Слобода. Всего на свадьбе находились 190 человек.

Также агентство писало о массовом отравления людей в Винницкой области, в результате которого пострадали 12 человек, среди которых трое детей. Все они до сих пор находятся в больнице.

Кроме того, в селе Лазурное (Херсонская область) в пансионате "Буревестник" отравились 14 детей.

Массовое отравление в Закарпатской области: возросло число пострадавших В Закарпатской области произошло массовое отравление людей
Новости Украины отравлениеИвано-Франковская областьпреступления
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь