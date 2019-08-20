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Смертельное ЧП в Турции: сотни туристов отравились в отеле, среди них десятки украицев

STYLERЖизнь    20.08.2019 - 11:42
Смертельное ЧП в Турции: сотни туристов отравились в отеле, среди них десятки украицев
Фото: коллаж РБК-Украина

В турецком отеле произошло массовое отравление, несколько туристов погибли

Украинские туристы отравились в турецком городе Лара в пятизвездночном отеле Limak Lara De Luxe Hotel. Общее количество пострадавших составило 260 человек, из которых более полусотни - граждане Украины. Также сообщается о летальных случаях - погибло несколько человек после отравления. Об этом передает издание Vlasti.net.

После инцидента в гостинице отравившихся срочно госпитализировали. Их состояние оценивается как тяжелое и средней тяжести.

Теперь в происшествии разбирауются местные власти и правоохранители. Отмечается, что в отеле должны провести инспеции, чтобы выяснить причины массового отравления. Начато расследование.

Есть вероятность, что Limak Lara De Luxe Hotel вообще закроют.

Сообщается, что комментариев относительно инцидента от украинского посольства в Турции пока нет, как и информации о состоянии пострадавших украинцев.

Смертельное ЧП в Турции: сотни туристов отравились в отеле, среди них десятки украицев

Отель Limak Lara De Luxe Hotel в Турции (Фото: booking.com)

Как рассказывают очевидцы, отдыхающие в гостинице часто жаловались на плохой сервис и случаи отравления. Туристы говорят, что в отеле их "кормят как свиней" некачественной едой и продуктами, которые уже испортились. Кроме того, говорится и о контрафактном алкоголе.

При этом администрация Limak Lara De Luxe Hotel с целью "замять" инциденты практикует попытки договориться с пострадавшими клиентами.

Смертельное ЧП в Турции: сотни туристов отравились в отеле, среди них десятки украицев

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Также очевидцы утверждают, что полиция недостаточно активно реагирует на заявления отдыхающих и жалобы относительно этой гостиницы. Туристы подозревают, что дело в коррупции.

"Вообще у меня сложилось четкое ощущение, что отель экономит на всем: от еды и напитков до обслуживающего персонала", - рассказала одна из отдыхающих в отеле.

Напомним, что из-за массового отравления в Закарпатской области в ресторане "Семейный уют" были госпитализированы 35 человек. Среди госпитализированных - 9 детей.

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