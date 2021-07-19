На популярном курорте невозможно зайти в море из-за медуз: жалят всех (видео)

Он также показал видео, на котором видно, что на пляже очень мало людей из-за медуз. И люди даже не купаются. Одна женщина вылавливает из воды и бросает их на берег.

При этом на песке уже образовались целые "острова" из медуз. Евгений отметил, что приехал в Кирилловку из Степановки, где также невозможно купаться из-за медуз.

Он надеялся, что здесь ситуация будет лучше, но ошибся. В Кирилловке оказалось также очень много медуз. Мужчина также добавил, что очень много туристов решили проводить время возле бассейнов, поскольку медузы сразу же начинают жалить.

Что делать, если ужалила медуза

Ожог от медуз не смертельный, но несет опасность аллергикам, маленьким детям и пожилым людям. После контакта с медузами у детей могут быть оттеки и даже судороги.

Медики рекомендуют в случае контакта с медузами принять антигистаминный препарат. Обожженное место можно обработать морской или соленой водой (пресной - нельзя), а также не нужно попробовать удалить частички жгучих нитей медузы.