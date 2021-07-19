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На популярному курорті неможливо зайти в море через медуз: жалять всіх (відео)

Автор: Роман Мирончук

На популярному в українців курорті Кирилівка, який знаходиться в Запорізькій області, неможливо купатися в Азовському морі через нашестя медуз.

Про це розповів відпочивальник на курорті Євген Гуртовенко на своїй сторінці в Facebook.

Він також показав відео, на якому видно, що на пляжі дуже мало людей через медуз. І люди навіть не купаються. Одна жінка виловлює з води і кидає їх на берег.

При цьому на піску вже утворилися цілі "острова" з медуз. Євген зазначив, що приїхав в Кирилівку зі Степанівки, де також неможливо купатися через медуз.

Він сподівався, що тут ситуація буде краще, але помилився. У Кирилівці виявилося також дуже багато медуз. Чоловік також додав, що дуже багато туристів вирішили проводити час біля басейнів, оскільки медузи відразу ж починають жалити.

Що робити, якщо вжалила медуза

Опік від медуз не смертельно, але несе небезпеку алергікам, маленьким дітям і літнім людям. Після контакту з медузами у дітей можуть бути набряки і навіть судоми.

Медики рекомендують в разі контакту з медузами прийняти антигістамінний препарат. Обпечене місце можна обробити морської або солоною водою (прісної - не можна), а також не потрібно спробувати видалити частинки пекучих ниток медузи.

Нагадаємо, в Кирилівці дівчинка пішла купатися в море після чого її тіло вкрилося червоними плямами через корнеротів.

Ми також писали про те, що вчені пояснили навала медуз в Азовському морі.

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Запорожская областьмедузы