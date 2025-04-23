Популярний міф про кефір виявився неправдою: забудьте пораду бабусі!

Яке ствердження про кефір не зовсім вірне?

Лікарі та дієтологи останнім часом активно розвінчують популярні омани щодо цього кисломолочного продукту, закликаючи українців до більш усвідомленого споживання.

Один із найпоширеніших міфів полягає в тому, що склянка кефіру перед сном гарантує легке схуднення та покращення травлення протягом ночі. Прихильники цієї теорії вірять, що кефір на ніч активно спалює жири та очищає організм. Проте фахівці мають іншу думку.

Дієтологи наголошують, що хоча кефір, безумовно, є корисним продуктом завдяки вмісту пробіотиків, вітамінів та мінералів, час його вживання не має магічного впливу на процеси схуднення чи метаболізму жирів. Процес зниження ваги є комплексним і залежить від загального добового калоражу, якості раціону та фізичної активності, а не від одного продукту, випитого в певний час доби.

Навіть більше, вживання кефіру безпосередньо перед сном може мати неочікувані наслідки для деяких людей. Зокрема, лікарі застерігають від вечірнього прийому кефіру осіб із порушеннями вуглеводного обміну, метаболічним синдромом або цукровим діабетом. Лактоза, що міститься в кефірі, може впливати на рівень цукру в крові, що є небажаним у нічний час.

Крім того, хоча для багатьох кефір на ніч є звичним ритуалом, який нібито заспокоює та готує до сну (завдяки вмісту амінокислоти триптофану), його послаблюючий ефект може, навпаки, спричинити дискомфорт та переривання сну через частіші позиви до туалету.

Ще один популярний міф стосується знежиреного кефіру як найкращого вибору для тих, хто прагне схуднути. Лікарі пояснюють, що кефір із низьким відсотком жирності часто є менш поживним, оскільки деякі вітаміни (наприклад, вітамін D) є жиророзчинними і краще засвоюються в присутності жирів. До того ж, "нульовий" кефір може не давати такого насичення, як продукт помірної жирності (2.5%-4.5%), що потенційно може призвести до переїдання згодом. Фахівці радять обирати кефір оптимальної жирності та контролювати загальну калорійність раціону.

Лікарі також розвінчують міф про те, що кефір є універсальним засобом для "лінивого" кишківника. Хоча пробіотики в кефірі підтримують здорову мікрофлору, надмірне покладання лише на цей продукт для стимуляції випорожнень може призвести до того, що кишківник перестане працювати належним чином самостійно. У випадку регулярних проблем із травленням слід звернутися до лікаря для встановлення причини та призначення адекватного лікування.

Підсумовуючи, кефір залишається цінним компонентом здорового раціону завдяки своїм корисним властивостям. Однак не варто наділяти його магічними здібностями, особливо коли йдеться про схуднення чи вживання в конкретний час доби.

Раціональне та помірне споживання кефіру в рамках збалансованої дієти принесе набагато більше користі, ніж сліпа віра в популярні, але науково необґрунтовані міфи. Перед внесенням суттєвих змін до свого раціону, особливо за наявності хронічних захворювань, завжди варто проконсультуватися з лікарем або дієтологом.