Топ-5 корисних гарнірів на сніданок, обід та вечерю

Гарніри - важлива складова нашого раціону, яка забезпечує організм енергією та необхідними елементами. Дуже важливо обирати ті, де багато білку.

Які 5 гарнірів містять білок і дуже корисні - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Сочевиця - білковий заряд та ситість

Сочевиця – це справжній суперфуд, багатий на білок, клітковину, вітаміни групи B, залізо та фолієву кислоту. Вона чудово підходить для людей, які ведуть активний спосіб життя, а також для вегетаріанців та веганів.

100 г вареної сочевиці містить приблизно 9 г білка.

Вівсянка - енергія та здоров'я кишківника

Вівсянка 0 це класичний сніданок, який забезпечує організм енергією на цілий день. Вона багата на клітковину, бета-глюкан, вітаміни групи B, магній та залізо. Але обирайте не пластівці, а крупу довгого варіння!

100 г вареної вівсянки містить приблизно 3-4 г білка.

Рис - джерело енергії та легкозасвоюваних вуглеводів

Рис - це універсальний гарнір, який підходить до будь-яких страв. Він багатий на вуглеводи, вітаміни групи B та мінерали.

100 г вареного рису містить приблизно 2-3 г білка.

Гречка - користь для серця

Гречка – це цінне джерело білка, клітковини, вітамінів групи B, заліза, магнію та антиоксидантів. Вона допомагає знизити рівень холестерину та покращити роботу серцево-судинної системи.

100 г вареної гречки містить приблизно 4-5 г білка.

Булгур – смак та користь для травлення

Булгур - це крупа з пшениці, яка багата на клітковину, вітаміни групи B, залізо та магній. Він має приємний горіховий смак та добре насичує.

100 г вареного булгуру містить приблизно 3-4 г білка.