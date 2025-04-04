Топ-5 корисних гарнірів на сніданок, обід та вечерю
Гарніри - важлива складова нашого раціону, яка забезпечує організм енергією та необхідними елементами. Дуже важливо обирати ті, де багато білку.
Які 5 гарнірів містять білок і дуже корисні - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Сочевиця - білковий заряд та ситість
Сочевиця – це справжній суперфуд, багатий на білок, клітковину, вітаміни групи B, залізо та фолієву кислоту. Вона чудово підходить для людей, які ведуть активний спосіб життя, а також для вегетаріанців та веганів.
100 г вареної сочевиці містить приблизно 9 г білка.
Вівсянка - енергія та здоров'я кишківника
Вівсянка 0 це класичний сніданок, який забезпечує організм енергією на цілий день. Вона багата на клітковину, бета-глюкан, вітаміни групи B, магній та залізо. Але обирайте не пластівці, а крупу довгого варіння!
100 г вареної вівсянки містить приблизно 3-4 г білка.
Рис - джерело енергії та легкозасвоюваних вуглеводів
Рис - це універсальний гарнір, який підходить до будь-яких страв. Він багатий на вуглеводи, вітаміни групи B та мінерали.
100 г вареного рису містить приблизно 2-3 г білка.
Гречка - користь для серця
Гречка – це цінне джерело білка, клітковини, вітамінів групи B, заліза, магнію та антиоксидантів. Вона допомагає знизити рівень холестерину та покращити роботу серцево-судинної системи.
100 г вареної гречки містить приблизно 4-5 г білка.
Булгур – смак та користь для травлення
Булгур - це крупа з пшениці, яка багата на клітковину, вітаміни групи B, залізо та магній. Він має приємний горіховий смак та добре насичує.
100 г вареного булгуру містить приблизно 3-4 г білка.
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В матеріалі використані такі джерела - Facebook-сторінка тренера Юрія Попка, Wikipedia, поради дієтологів.
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