Популярный миф о кефире оказался неправдой: забудьте совет бабушки!

Какое утверждение о кефире не совсем верно?

Врачи и диетологи в последнее время активно развенчивают популярные заблуждения относительно этого кисломолочного продукта, призывая украинцев к более осознанному потреблению.

Один из самых распространенных мифов заключается в том, что стакан кефира перед сном гарантирует легкое похудение и улучшение пищеварения в течение ночи. Сторонники этой теории верят, что кефир на ночь активно сжигает жиры и очищает организм. Однако специалисты имеют другое мнение.

Диетологи отмечают, что хотя кефир, безусловно, является полезным продуктом благодаря содержанию пробиотиков, витаминов и минералов, время его употребления не имеет магического влияния на процессы похудения или метаболизма жиров. Процесс снижения веса является комплексным и зависит от общего суточного калоража, качества рациона и физической активности, а не от одного продукта, выпитого в определенное время суток.

Более того, употребление кефира непосредственно перед сном может иметь неожиданные последствия для некоторых людей. В частности, врачи предостерегают от вечернего приема кефира лиц с нарушениями углеводного обмена, метаболическим синдромом или сахарным диабетом. Лактоза, содержащаяся в кефире, может влиять на уровень сахара в крови, что нежелательно в ночное время.

Кроме того, хотя для многих кефир на ночь является привычным ритуалом, который якобы успокаивает и готовит ко сну (благодаря содержанию аминокислоты триптофана), его слабительный эффект может, наоборот, вызвать дискомфорт и прерывание сна из-за частых позывов в туалет.

Еще один популярный миф касается обезжиренного кефира как лучшего выбора для тех, кто стремится похудеть. Врачи объясняют, что кефир с низким процентом жирности часто является менее питательным, поскольку некоторые витамины (например, витамин D) являются жирорастворимыми и лучше усваиваются в присутствии жиров. К тому же, "нулевой" кефир может не давать такого насыщения, как продукт умеренной жирности (2.5%-4.5%), что потенциально может привести к перееданию впоследствии. Специалисты советуют выбирать кефир оптимальной жирности и контролировать общую калорийность рациона.

Врачи также развенчивают миф о том, что кефир является универсальным средством для "ленивого" кишечника. Хотя пробиотики в кефире поддерживают здоровую микрофлору, чрезмерное полагание только на этот продукт для стимуляции стула может привести к тому, что кишечник перестанет работать должным образом самостоятельно. В случае регулярных проблем с пищеварением следует обратиться к врачу для установления причины и назначения адекватного лечения.

Подытоживая, кефир остается ценным компонентом здорового рациона благодаря своим полезным свойствам. Однако не стоит наделять его магическими способностями, особенно когда речь идет о похудении или употреблении в конкретное время суток.

Рациональное и умеренное потребление кефира в рамках сбалансированной диеты принесет гораздо больше пользы, чем слепая вера в популярные, но научно необоснованные мифы. Перед внесением существенных изменений в свой рацион, особенно при наличии хронических заболеваний, всегда стоит проконсультироваться с врачом или диетологом.