Популярний чай, який потрібно пити щодня, щоб жити довше
Пиття чорного чаю може бути приємним і легким способом досягти довголіття та покращити загальне здоров’я. В напої міститься багато корисних речовин, які допоможуть уникнути хвороби серця.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eating well.
Користь чорного чаю
Зменшує ризик передчасної смерті
Дослідження 2022 року за участю майже півмільйона людей показало, що ті, хто регулярно вживає принаймні 2 чашки чорного чаю на день, мали на 9-13% менший ризик передчасної смерті.
Люди, які пили чай, також мали менше шансів померти від інфаркту чи інсульту.
Містить багато антиоксидантів
Чорний чай багатий на антиоксиданти - рослинні сполуки, які допомагають захистити від хронічних захворювань і підтримують здорове старіння.
На відміну від інших видів чаю, листя чорного чаю повністю окислюються, що призводить до утворення антиоксидантів.
Зокрема, чорний чай багатий групами флавоноїдів, які називаються теафлавінами та теарубігінами, які пов’язані з перевагами для хронічного запалення та профілактики захворювань.
Підтримує здоров'я серця
Хвороби серця є частою причиною смерті. Завдяки вмісту антиоксидантів, вживання чорного чаю може знизити ризик проблем з серцем.
Дослідження також виявили, що чорний чай корисний для підвищення рівня артеріального тиску. Гіпертонія є основним фактором ризику серцево-судинної захворюваності та смертності, тому здоровий артеріальний тиск є ключовим фактором довголіття.
Як пити чорний чай для довголіття
Додавання чорного чаю до вашого ранкового розпорядку - простий спосіб підтримати довголіття. Щоб отримати максимальну користь від ранкового напою, необхідно:
- Використовувати листовий чай. Чай з розсипних листів може бути ефективнішим, ніж чай у пакетиках
- Настоювати не менше 3 хвилин. Дієтологи рекомендують замочувати чорний чай протягом 3-5 хвилин, щоб отримати більше антиоксидантів з листя. Тільки майте на увазі, що смак чаю буде сильнішим і більш гірким
- Уникайте цукру. Цукор може звести нанівець деякі переваги чорного чаю для здоров’я, наприклад, його здатність запобігати інсульту. Якщо вам не подобається смак простого чорного чаю, то можна купувати сорти, ароматизовані сухими квітами або травами
- Додайте лимонний сік. Чорний чай містить дубильні речовини, які можуть блокувати засвоєння заліза. Якщо ви п’єте чорний чай під час їжі, то варто додати в нього вичавлений сік лимона
- Пийте принаймні 2 чашки на день. Вживання принаймні 2 чашок чорного чаю щодня може принести найбільшу користь
- Не пийте чорний чай перед сном. Напій містить кофеїн, тому найкраще його пити його вранці або рано ввечері, щоб він не заважав сну
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