Популярний чай, який потрібно пити щодня, щоб жити довше

Пиття чорного чаю може бути приємним і легким способом досягти довголіття та покращити загальне здоров’я. В напої міститься багато корисних речовин, які допоможуть уникнути хвороби серця.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eating well .

Користь чорного чаю

Зменшує ризик передчасної смерті

Дослідження 2022 року за участю майже півмільйона людей показало, що ті, хто регулярно вживає принаймні 2 чашки чорного чаю на день, мали на 9-13% менший ризик передчасної смерті.

Люди, які пили чай, також мали менше шансів померти від інфаркту чи інсульту.

Містить багато антиоксидантів

Чорний чай багатий на антиоксиданти - рослинні сполуки, які допомагають захистити від хронічних захворювань і підтримують здорове старіння.

На відміну від інших видів чаю, листя чорного чаю повністю окислюються, що призводить до утворення антиоксидантів.

Зокрема, чорний чай багатий групами флавоноїдів, які називаються теафлавінами та теарубігінами, які пов’язані з перевагами для хронічного запалення та профілактики захворювань.

Підтримує здоров'я серця

Хвороби серця є частою причиною смерті. Завдяки вмісту антиоксидантів, вживання чорного чаю може знизити ризик проблем з серцем.

Дослідження також виявили, що чорний чай корисний для підвищення рівня артеріального тиску. Гіпертонія є основним фактором ризику серцево-судинної захворюваності та смертності, тому здоровий артеріальний тиск є ключовим фактором довголіття.

Як пити чорний чай для довголіття

Додавання чорного чаю до вашого ранкового розпорядку - простий спосіб підтримати довголіття. Щоб отримати максимальну користь від ранкового напою, необхідно: