Популярный чай, который нужно пить ежедневно, чтобы жить дольше

Питье черного чая может быть приятным и легким способом достичь долголетие и улучшить общее здоровье. В напитке содержится много полезных веществ, которые помогут избежать болезни сердца.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating well .

Польза черного чая

Уменьшает риск преждевременной смерти

Исследование 2022 года с участием почти полмиллиона человек показало, что те, кто регулярно употребляет по крайней мере 2 чашки черного чая в день, имели на 9-13% меньший риск преждевременной смерти.

Люди, которые пили чай, также имели меньше шансов умереть от инфаркта или инсульта.

Содержит много антиоксидантов

Черный чай богат антиоксидантами - растительными соединениями, которые помогают защитить от хронических заболеваний и поддерживают здоровое старение.

В отличие от других видов чая, листья черного чая полностью окисляются, что приводит к образованию антиоксидантов.

В частности, черный чай богат группами флавоноидов, называемых теафлавинами и теарубигинами, которые связаны с преимуществами для хронического воспаления и профилактики заболеваний.

Поддерживает здоровье сердца

Болезни сердца являются частой причиной смерти. Благодаря содержанию антиоксидантов, употребление черного чая может снизить риск проблем с сердцем.

Исследования также обнаружили, что черный чай полезен для повышения уровня артериального давления. Гипертония является основным фактором риска сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности, поэтому здоровое артериальное давление является ключевым фактором долголетия.

Как пить черный чай для долголетия

Добавление черного чая в ваш утренний распорядок - простой способ поддержать долголетие. Чтобы получить максимальную пользу от утреннего напитка, необходимо: