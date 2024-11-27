Популярний американський актор зіграє головну роль у серіалі про війну в Україні

Американський актор Пол Веслі зіграє головну роль у мінісеріалі Unspoken 9"Невисловлене"), який буде присвячений вторгненню Росії в Україну.

Що про це відомо, пише детальніше РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання Deadline .

Пол Веслі зніметься у фільмі про війну в Україні

Співавтором сценарію виступила українська режисерка Жанна Озірна. Сам Пол, коментуючи участь у зйомках, говорив, що погодився на це, адже йому важливо "показати людську сторону конфлікту через історію однієї людини і сім'ї".

"В умовах війни мені важливо показати людську сторону конфлікту через історію однієї людини та її сім'ї. Сподіваюся, глядачі переймуться боротьбою Павла, і ця історія дасть їм нове розуміння життя, цінностей та сили людського дух", - казав актор.

Відомо, що Unspoken вийде як шестисерійний трилер. Іншим авторам сценарію виступив Філіп Сичинський, а режисером проєкту - Девід Стрейтон. Виробництво організовано у співпраці України з Польщею, Німеччиною та США. Початок зйомок запланований на зиму 2025–2026 років, і зйомки відбуватимуться у Східній Європі.

Веслі - зірка серіалу "Щоденники вампіра" (фото: instagram.com/paulwesley)

Що відомо про сюжет фільму

Сюжет стрічки розповість глядачеві історію колишнього солдата, який працює таксистом у Польщі. Веслі зіграє головного героя Павла. Після того як він дізнається про початок повномасштабного вторгнення, Павло повертається додому, аби врятувати своїх рідних. Історія, заснована на реальних подіях, демонструє не лише фізичні руйнування, а й внутрішню боротьбу, з якою доводиться зіштовхнутися герою.

До слова, Пол Веслі - зірка телесеріалу "Щоденники вампіра", в якому він зіграв Стефана Сальваторе. 42-річний актор також удостоївся номінації молодіжної премії Young Star Awards у категорії "Найкращий молодий актор денних телесеріалів" за свою роботу в серіалі "Довговказне світло".

Американський актор висловив підтримку Україні з самого початку повномасштабної війни (фото: instagram.com/paulwesley)

Окрім того, Веслі також знявся у таких фільмах і серіалах, як "Таємниці Смолвіля", "Чужа сім'я", "Закони і порядок: Спеціальний корпус", "Особлива думка", "Едж", "Мирний воїн", "Пригоди на Багамах" та інших.

Після початку повномасштабної російсько-української війни американець висловив підтримку українцям та заявив, що захоплюється їхньою силою духу. Також він залишав у блозі в Instagram посилання, за яким кожен міг знайти спосіб допомогти Україні.