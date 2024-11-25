Наречена Роберта Паттінсона вперше показала обличчя їхньої 8-місячної донечки (фото)

Наречена зірки "Сутінок" Роберта Паттінсона вперше показала обличчя доньки. Сьюкі Вотергаус вийшла з малятком на прогулянку і не стала ховатися від папараці.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mail .

Про те, що у пари народилася дитина, шанувальники дізналися зовсім випадково, адже жодних офіційних заяв зірки не робили. Сьюкі потрапила в об’єктиви фотографів, коли прогулювалася вулицею з коляскою та новонародженою.

Навіть після того, як цей факт став публічним, знаменитості відмовлялися коментувати ситуацію.

Протягом восьми місяців Паттінсон із дружиною намагалися захистити доньку від папараці, приховуючи її за шапочками, панамами та окулярами.

Однак нещодавно Сьюкі Уотерхаус вирішила з’явитися на публіці, не приховуючи обличчя дитини. Фото швидко розлетілися у ЗМІ і соцмережах.

До слова, Роберт і Сьюкі також не підтверджували, що одружилися після народження доньки. Однак джерела з їхнього оточення запевняють, що вони чоловік і дружина вже кілька місяців, а розписалися вони таємно в колі тільки близьких людей.

Як почався роман Паттінсона та Уотерхаус

Актори познайомилися у 2018 році в загальній компанії знаменитостей у Лос-Анджелесі. Вони грали в "Перевертня" - різновид соціальної гри "Мафія". Серед присутніх були Аль Пачіно та подружня пара Пенелопа Крус і Хав'єр Бардем.

Через статус гри молоді люди почувалися не в своїй тарілці, це їх і зблизило в підсумку.

"Я думаю, що ми обидва відчували легку незручність. Ми почали сміятися над абсурдністю всієї цієї ситуації", - згадала актриса.

robert pattinson and suki waterhouse.



2019 2022 pic.twitter.com/n3GLSHn9cf — best of robert. (@filespattinson) May 21, 2022

Незважаючи на те, що до цього С'юкі та Роберт не були знайомі, вони так потоваришували, що в грі їх довелося розвести.

Зірка заявила, що придивилася до актора фільму "Милий друг" тільки через 6-7 місяців, коли вони знову випадково зустрілися. Уперше закоханих помітили на романтичному побаченні в липні 2018 року в Лондоні. Вони не приховували почуттів, коли обіймалися і цілувалися.