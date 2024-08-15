Популярне шоколадне суфле: рецепт ніжного десерту, що нагадує про дитинство

Суфле, десерт з Франції, знаменитий завдяки своїй повітряній та легкій формі, нагадуючи бісквіт. Після запікання суфле набуває легкої хрусткої скоринки, залишаючись всередині надзвичайно м'яким.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як готувати суфле з шоколадом, з посиланням на кулінарний ресурс Shuba.
Для приготування цього ніжного десерту з легкою скоринкою, треба наступні інгредієнти:
Підготуйте шоколад для суфле, розтопивши його. Хоча це можна робити в мікрохвильовці, радять розтоплювати шоколад на паровій бані.
Для цього шоколад необхідно розламати на маленькі шматочки і покласти в невелику каструлю. В більшій каструлі необхідно довести воду до кипіння.
Холодне масло натріть в шоколад на великій терці - так воно швидше розтопиться і легше буде змішуватися з шоколадом. Поставте каструльку над окропом і зачекайте, доки маса розтопиться.
Не забувайте помішувати шоколад - так інгредієнти швидше розтануть і перемішаються. Коли маса стане однорідною, необхідно вимкнути вогонь.
Поки каструля буде стояти над окропом, шоколад залишатиметься рідким - що і треба для маси до суфле.
Розбийте яйця в окрему миску, додайте цукор та перемішайте інгредієнти міксером до однорідності і розчинення цукру. Тоді до яєць необхідно просіяти борошно і какао-порошок, перемішуючи масу.
Після цього потрібно влити молоко, перемішати і додати шоколадну масу. Ще раз перемішайте інгредієнти - зручніше це робити силіконовою лопаткою, щоб не порушити текстуру.
Формочки для кексів або невеликі керамічні миски для випікання наповніть готовою шоколадною масою. Заповнювати посуд потрібно на 3/4, адже в процесі випікання десерт підійматиметься. Після цього помістіть формочки в морозилку приблизно на годину.
Для випікання суфле духовку необхідно розігріти до 170 градусів. Переставте формочки на деко і помістіть їх в духовку.
Випікати суфле потрібно 15 хвилин. Перепікати не слід - не буде злегка рідкого шоколаду всередині десерту.
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