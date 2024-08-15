Популярное шоколадное суфле: рецепт нежного десерта, напоминающего о детстве

Что нужно для шоколадного суфле

Для приготовления этого нежного десерта с легкой корочкой нужно следующие ингредиенты:

яйца - 3 шт.;

молоко (жирность 2,5%) - 1 ст. л.;

сливочное масло (жирность 73%) - 100 г;

какао-порошок - 1 ст. л.;

пшеничная мука - 3 ст. л.;

черный шоколад - 100 г;

сахар - 100 г.

Как готовить шоколадное суфле

Подготовьте шоколад для суфле, растопив его. Хотя это можно делать в микроволновке, советуют растапливать шоколад на паровой бане.

Для этого шоколад нужно разломить на мелкие кусочки и положить в маленькую кастрюлю. В большей кастрюле нужно довести воду до кипения.

Холодное масло натрите в шоколад на большой терке - так оно быстрее растопится и легче будет смешиваться с шоколадом. Поставьте кастрюльку над кипятком и подождите, пока масса растопится.

Не забывайте помешивать шоколад - так ингредиенты быстрее растают и перемешаются. Когда масса станет однородной, нужно выключить огонь.

Пока кастрюля будет стоять над кипятком, шоколад будет оставаться жидким - что и нужно для массы в суфле.

Разбейте яйца в отдельную миску, добавьте сахар и перемешайте ингредиенты миксером до однородности и растворения сахара. Тогда к яйцам нужно просеять муку и какао-порошок, перемешивая массу.

После этого нужно влить молоко, перемешать и добавить шоколадную массу. Еще раз перемешайте ингредиенты - удобнее это делать силиконовой лопаткой, чтобы не нарушить текстуру.

Формочки для кексов или небольшие керамические миски для выпечки наполните готовой шоколадной массой. Заполнять посуду нужно на 3/4, ведь в процессе выпечки десерт будет подниматься. После этого поместите формочки в морозилку примерно на час.

Для выпечки суфле духовку необходимо разогреть до 170 градусов. Переставьте формочки на противень и поместите их в духовку.

Выпекать суфле нужно 15 минут. Перепекать не следует - не будет слегка жидкого шоколада внутри десерта.