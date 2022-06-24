Эта популярная витаминная добавка может провоцировать рак легких

Пищевые добавки очень распространены и обещают вам поддерживать здоровье. На самом деле, данные свидетельствуют о том, что некоторые из них могут принести больше вреда, чем пользы.
Одно обсервационное исследование показало, что популярная витаминная добавка была связана с 40% повышением риска развития рака легких, пишет Express.
Многие БАДы могут принести больше вреда, чем пользы, хотя результаты исследований неоднозначны.
Эта двойственность прослеживается в исследованиях, изучающих связь между добавками витамина В12 и риском развития рака.
Управление пищевых добавок (ODS) обнаружило некоторые тревожные сигналы.
Обсервационное исследование - это когда исследователи изучают эффект какого-либо вида вмешательства, риска, диагностического теста или лечения, не пытаясь манипулировать тем, кто подвергается или не подвергается воздействию.
Исследователи изучили связь между длительным приемом дополнительных витаминов группы В и риском развития рака легких.
Они обнаружили, что употребление не менее 55 мкг дополнительного витамина В12 в день в течение в среднем 10 лет было связано с 40% повышением риска развития рака легких у мужчин.
Однако исследование не выявило никакой связи между дополнительным приемом витамина В12 и риском развития рака у женщин.
Важно отметить, что некоторые данные наблюдений не показывают никакой связи между высокими концентрациями или потреблением витамина В12 и повышенным риском некоторых видов рака.
Например, более высокое потребление витамина В12 или концентрация в сыворотке крови не были связаны с повышенным риском развития рака поджелудочной железы в одном исследовании.
Клинические испытания подтверждают отсутствие связи между повышенным потреблением витамина В12 и риском развития рака.
Например, метаанализ 18 рандомизированных контролируемых исследований в которых приняли участие 74 498 человек, показал, что добавки, содержащие витамины группы В, в том числе витамин В12 от 20 до 2000 мкг/сут, практически не влияли на заболеваемость раком, смертность от рака или смертность от всех причин в течение периода наблюдения 2 до 7,3 лет.
Но старайтесь получать необходимые витамины из еды, а не БАДов.
"Если вы едите мясо, рыбу или молочные продукты, вы должны получать достаточное количество витамина В12 из своего рациона", - говорят медики.
Читайте также, топ-5 продуктов, которые легко можно заменить более дешевыми и полезными аналогами.
А еще мы давали список продуктов, которые в доме должны быть всегда.