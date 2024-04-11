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Анна Трінчер розказала, як живе на самоті після розлучення

Четвер 11 квітня 2024 16:43
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Анна Трінчер розказала, як живе на самоті після розлучення Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Юлія Любченко

Анна Трінчер не так давно розлучилась з Олександром Волошиним, а тепер навчилась жити сама і, здається, цей стан подобається дівчині.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль співачки.

Як Анна Трінчер живе після розлучення

Кожній жінці важливо полюбити свою самотність та шукати або ж створювати в ній особливу атмосферу, від якої буде важко відмовитися, але яка стане не такою чудовою, з появою гідного партнера.

Аня була довгий час у стосунках, а потім і у шлюбі. Її обранцем став блогер Олександр Волошин. Але життя цікава та непостійна річ, і сталося так, що пара розірвала стосунки та тепер кожен живе своїм життям.

Трінчер концентрує свою увагу на кар’єрі, а також на своєму внутрішньому стані. Анна вчиться жити сама та приймати свою самотність.

Дівчина склала собі розклад та створює магічну атмосферу для себе. Вона медитує, їздить на ранкові сніданки сама і знаходить в цьому радість.

"Це відчуття дорослого життя: коли ти ідеш снідати зранку в кавʼярню, попиваєш айс-лате в самотності й кайфуєш", - пише Аня.

"Такий вау період: самотня, кайфую, незалежна, хочу ходжу дома голою, хочу співаю, що хочу - те роблю і купа квітів, хоча навіть на побачення не ходжу", - доповнює вона у наступній stories.

Анна Трінчер розказала, як живе на самоті після розлученняАнна Трінчер розказала, як живе на самоті після розлучення

Скриншоти

Такими словами Анна описує свій період та внутрішній стан, який наразі покращився. Але про побачення Трінчер трошки прибрехала, адже далі дівчина показала букет і зізналась, що все ж таки, вона іноді ходить на побачення. Але до чого це призведе - покаже час.

Анна Трінчер розказала, як живе на самоті після розлучення

Скриншот

Раніше ми розповідали, що Аня Трінчер показала 2 нових звабливих образи.

Також читайте, як Ніколас Карма дізнався вартість образу Анни Трінчер у Львові.

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