Популярна українська співачка страждає від алкозалежності - блогер

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Зі слів оглядача шоу-бізнесу, "кошенята" (саме так він називає своїх інсайдерів) надіслали йому відео, на якому видно, що виконавиця знаходиться у клініці, де їй, судячи з усього, допомагають з рішенням її проблеми.

"Ліда зараз проходить лікування, досить серйозне лікування, в реабілітаційному центрі по боротьбі з алкогольними залежностями. І ось цей кружечок, який нам злили - це з близького оточення співачки. Як я зрозумів, у них є чат для друзів, де вони спілкуються між собою. І там Ліда розповідала про те, як проходить зараз її лікування", - поділився Беспалов, оприлюднивши відео.

Також блогер зазначив, що не впевнений, чи повернеться зірка після свого лікування на сцену.

"Вже два місяці, як немає жодних постів, сторіз, нічого на сторінці. Я дуже сподіваюся, що ми побачимо співачку після лікування, але не факт. Хотілось би більше дізнатися про життя Ліди зараз, що там відбувається, яка історія, бо такий серйозний зрив для творчої людини говорить про те, що були великі проблеми", - додав він.

Lida Lee відреагувала на "злите" відео

Артистка не очікувала, що серед її оточення виявиться багато підступних людей, які вирішили "хайпанути" на її ситуації.

"У найвразливіший період життя від самих близьких друзів ніж в спину… Думаю, зможу колись розповісти, але не зараз. Я не прощаюсь, це лиш останній епізод "прірви", - написала вона у своєму Instagram.

Lida Lee відреагувала на злите відео (фото: nstagram.com/lidalee_official)

Нагадаємо, ще у січні цього року співачку підловили у нетверезому стані та злили відповідне відео в мережу. Саме після цього інциденту вона зникла з соцмереж і про неї нічого не чутно.