Популярная украинская певица страдает от алкозависимости - блогер

Блогер-сплетник Богдан Беспалов рассказал, что украинская певица Lida Lee страдает от алкогольной зависимости и сейчас проходит лечение.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал BespaLOVmedia.
По словам обозревателя шоу-бизнеса, "котята" (именно так он называет своих инсайдеров) прислали ему видео, на котором видно, что исполнительница находится в клинике, где ей, судя по всему, помогают с решением ее проблемы.
"Лида сейчас проходит лечение, достаточно серьезное лечение, в реабилитационном центре по борьбе с алкогольными зависимостями. И вот этот кружочек, который нам слили - это из близкого окружения певицы. Как я понял, у них есть чат для друзей, где они общаются между собой. И там Лида рассказывала о том, как проходит сейчас ее лечение", - поделился Беспалов, обнародовав видео.
Также блогер отметил, что не уверен, вернется ли звезда после своего лечения на сцену.
"Уже два месяца, как нет никаких постов, сториз, ничего на странице. Я очень надеюсь, что мы увидим певицу после лечения, но не факт. Хотелось бы больше узнать о жизни Лиды сейчас, что там происходит, какая история, потому что такой серьезный срыв для творческого человека говорит о том, что были большие проблемы", - добавил он.
Артистка не ожидала, что среди ее окружения окажется много коварных людей, которые решили "хайпануть" на ее ситуации.
"В самый уязвимый период жизни от самых близких друзей нож в спину... Думаю, смогу когда-то рассказать, но не сейчас. Я не прощаюсь, это лишь последний эпизод "пропасти", - написала она в своем Instagram.
Lida Lee отреагировала на слитое видео (фото: nstagram.com/lidalee_official)
Напомним, еще в январе этого года певицу подловили в нетрезвом состоянии и слили соответствующее видео в сеть. Именно после этого инцидента она исчезла из соцсетей и о ней ничего не слышно.
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