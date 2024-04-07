"Плакала довго": вагітна зірка "Пацанок" поскаржилася на лікарську помилку

Учасниця шоу "Від пацанки до панянки" і "Супермама" Влада Роговенко, яка вагітна другою дитиною, зі сльозами на очах повідомила, що лікарі помилилися при визначенні статі її майбутнього малюка.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогерки.

Деталі

У жовтні 2023 року Роговенко розповіла шанувальникам, що вдруге стане мамою. Вже згодом вона влаштувала гендер-паті, на якому стало відомо, що у неї з чоловіком буде донечка.

Однак за передчуттями, зізнавалась тоді інфлюенсерка, носить вона під серцем хлопчика.

З’ясувалося, що інтуїція її не підвела. Днями Влада повідомила фанам, що лікарі клініки, де вона робила УЗД, неправильно визначила стать дитини.

"Мене чуйка не підводить ніколи. На 11 тижні мені узіст з клініки Генещіс сказав, що на 99,9% він впевнений в статі дитини! Я готова була сперечатись на все, що завгодно. Я знала, що це хлопчик", - поділилася учасниця українських шоу.

Владі Роговенко неправильно визначили стать другої дитини (фото: instagram.com/vladyslava_rogovenko)

Зі слів зірки, через тиждень після гендер-паті вона вирішила сходити в іншу клініку на УЗД і впевнитися, що це правда.

Владі Роговенко неправильно визначили стать другої дитини (фото: instagram.com/vladyslava_rogovenko)

Вже після відвідування третього спеціаліста їй підтвердили, що у неї буде син.

Блогерка декілька разів ходила на УЗД (фото: instagram.com/vladyslava_rogovenko)

Роговенко зізналася, що дуже плакала, адже сильно чекала на дівчинку.

Владі Роговенко неправильно визначили стать другої дитини (фото: instagram.com/vladyslava_rogovenko)

"Але, мабуть, у життя на мене свої плани. Значить потрібно зважиться на третю дитину. Я азартна людина. Багато хто напиш,е що найголовніше, що малюк здоровий, а стать дитини не важлива. І ви будете праві на 100% Я це і сама чудово розумію, але налаштувалася я на дівчинку, хоча спочатку я знала і відчувала, що буде хлопчик", - йдеться в дописі знаменитості.

Також Влада додала, що з ім’ям для синочка вони з коханим вже визначилися.

У Влади Роговенко буде ще один хлопчик (фото: instagram.com/vladyslava_rogovenko)

Нагадаємо, у 2021 році блогерка вийшла заміж за моряка і блогера Олександра Космоса, батька свого 3-річного сина Марка. Другу дитину Роговенко вирішила народжувати в США.