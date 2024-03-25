Більше ні краплі: 6 українських зірок, які страждали від алкогольної залежності

Через надмірне споживання алкоголю загинуло безліч геніальних, творчих і відомих людей. Однак, на щастя, є приклади тих, хто знайшов у собі сили вчасно зупинитися і продовжити жити всупереч залежності.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про українських знаменитостей, чиє життя і кар'єру ледь не згубив алкоголізм.

MELOVIN

Раніше співак MELOVIN страждав від серйозної алкогольної залежності. А відмовився від пагубної звички він тоді, коли дізнався про свою хворобу.

"Я захворів. Я дізнався про все випадково. Я тоді почав страждати від надлишкової ваги. Я не розумів, що саме відбувається, тому що алкоголь, алкоголем, - я не заїдав великою кількістю їжі. І взагалі я не страждав на якісь харчові нездорові звички", - розповідав артист в одному зі своїх інтерв’ю.

"У мене більш менш був раціон нормальний. Так, я щось собі дозволяв, але я просто пухнув. Я пішов до клініки зробити аналіз крові. Я хотів собі видалити, дурний, комки Біша, жирові”, - ділився він.

MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

За словами виконавця, його покликав лікар і порадив перевірити печінку, зазначивши, що в Melovin підозра на діабет.

Ця новина ввела його у відчай, і замість того, щоб кинути пити, він почав вживати алкоголь ще більше. Так тривало до моменту, поки знаменитості в тверезому стані не стало вкрай зле.

Як зізнався виконавець, у нього повністю заніміли кінцівки і дуже сильно кололи.

Після цього музикант таки зайнявся здоров’ям, пройшов повне обстеження і вже 10 місяців, як не вживає спиртне.

MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

Гайтана

Про свою алкогольну і наркотичну залежність Гайтана зізналася у 2019 році в Instagram.

"У моєму минулому були дуже погані звички, які вбивали мене та викрадали мою енергію, це алкоголь та маріхуана. Але зараз я вільна та закликаю всіх приєднатися та підтримати здоровий спосіб життя", - писала у соцмережах артистка.

Гайтана (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Настя Каменських

У співачки Насті Каменських також були проблеми із "зеленим змієм". Це почалося після початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Було багато алкоголю... Треба було забутися. Алкоголь що дає? Не дає тобі кудись полетіти. Його було багато", - визнала Каменських в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Нині ж зірка вже майже відмовилася від шкідливої звички. Вона каже, що не хоче пропускати важливі моменти життя, а алкоголь цьому заважав.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Позитив

Олексію Завгородньому також допомагав алкоголь справитися зі стресом. Проте згодом він зрозумів, що ця звичка негативно впливає на його життя, тому почав від нього відмовлятися.

Екс-учасник гурту "Время и Стекло" навіть розповідав, що звертався до професіоналів за діагностикою. Як виявилося, в нього немає генетичної залежності від алкоголю.

"Мені просто подобається пити на побутовому рівні. Я контролюю кількість алкоголю й відчуваю межі. Найчастіше пʼю в компанії або коли відчуваю стрес. Водночас можу легко відмовитися від будь-якого алкоголю на місяць і більше. Я дійсно став менше пити, бо з роками організм по-іншому реагує на спиртне. І на цукор, і на хліб…", - зізнавався Позитив.

Позитив (фото: instagram.com/positiff)

Анна Неплях

Міс Україна Всесвіт 2021 Анна Неплях також відверто розповіла про свою серйозну залежність. Проблеми зі спиртним у неї почалися у 2020-му році. Позбутися їх зірці "Холостяка" вдалося лише влітку 2023 року.

Вона навчилася відчувати щастя без келиха в руці. Тупер їй не потрібен алкоголь.

Анна Неплях (фото: instagram.com/neplyah)

Сергій Бабкін

А Сергій Бабкін мав пристрасть до алкоголю, коли лише познайомився зі своєю майбутньою дружиною Сніжаною.

Залежність від спиртного була настільки сильною, що артист не міг сам себе контролювати. Потребував сильної людини поруч.

А перша дружина не знайшла того підходу, який би допоміг чоловікові змінитися. І тільки Сніжана допомогла звільнитися від цієї залежності.

Сергій Бабкін з дружиною (фото: instagram.com/babkin_official/)