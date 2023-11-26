Популярна українська блогерка стане мамою вдруге: зворушливе відео

Настя Талпа знову вагітна

Дівчина опублікувала у блозі ролик, на якому вона розповідає коханому, що він стане батьком.

На відео щаслива Настя вручає своєму обранцю конверт. Коли він відкриває його, то бачить там позитивний тест на вагітність.

Чоловік не зміг приховати свої емоції. Богдан одразу почав обіймати і цілувати вагітну дружину.

"Замовила подарунок для свого чоловіка. Я вагітна", - сказала Скальницька.

Радісною звісткою блогерка поділилася і зі своїми рідними. Їхня реакція також потрапила на відео.

Зазначимо, що Настя вже виховує доньку Мілану, яка народилася в її попередньому шлюбі з бізнесменом Дмитром Талпою.

У вересні цього року блогерка вийшла заміж вдруге. Обранцем зірки Instagram став Богдан Скальницький.

Настя Скальницька з чоловіком та донькою (фото: instagram.com/skalnytska.n)

Нагадаємо,флористка прославилася після участі у проєкті "Пара на мільйон" (Новий канал), де вона змагалася за перемогу з учасником "Ліги Сміху" Марком Куцеваловим.

Однак, як тільки завершилося реаліті, пара розбіглася.