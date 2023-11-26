Популярная украинская блогерша станет мамой во второй раз: трогательное видео

Настя Талпа снова беременна

Девушка опубликовала в блоге ролик, на котором она рассказывает любимому, что он станет отцом.

На видео счастливая Настя вручает своему избраннику конверт. Когда он открывает его, то видит там положительный тест на беременность.

Мужчина не смог скрыть свои эмоции. Богдан сразу принялся обнимать и целовать беременную жену.

"Заказала подарок для своего мужа. Я беременна", - сказала Скальницкая.

Радостным известием блогерша поделилась и со своими родными. Их реакция также попала на видео.

Отметим, что Настя уже воспитывает дочь Милану, которая родилась в ее предыдущем браке с бизнесменом Дмитрием Талпой.

В сентябре этого года блогерша вышла замуж второй раз. Избранником звезды Instagram стал Богдан Скальницкий.

Настя Скальницкая с мужем и дочерью (фото: instagram.com/skalnytska.n)

Напомним, флористка прославилась после участия в проекте "Пара на миллион" (Новый канал), где она боролась за победу с участником "Лиги Смеха" Марком Куцеваловым.

Однако, как только завершилось реалити, пара разбежалась.