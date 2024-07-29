Популярна українська блогерка, розповіла, чому не називає суми своїх заробітків

Українська блогерка та учасниця 11-го сезону шоу "МастерШеф" Даша Євтух, яка нещодавно прокоментувала вибір імені для доньки, цього разу висловилася на тему фінансів. Вона пояснила, чому не хоче розсекречувати цифри своїх доходів.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки соцмереж Славі Дьоміну розповідає, що про це відомо.

Як Євтух коментує тему заробітку

Даша не вважає за потрібне, аби люди знали подробиці її фінансового становища.

"Про свої заробітки на жодному з інтерв'ю я не говорю. Я не вважаю, що це потрібно знати людям. Я не хочу говорити, скільки заробляю", - каже вона.

Тим не менше, інфлюенсерка не приховує джерела, з яких отримує кошти, - це реклама в Instagram та перегляди на YouTube.

"Я маю заробіток з реклами в Instagram. На YouTube я виставляю контент не постійно, але, якби я робила це на регулярній основі, то перегляди і заробітки були б зовсім іншими. В мене там вже майже 100 тисяч підписників. А так, перегляди невеликі й заробіток теж", - ділиться вона.

Даша висловилася про фінанси (скриншот)

Окрім того, блогерка пригадала одну неприємну ситуацію після якої зрозуміла, що не готова відкривати підписникам інформацію щодо рівня заробітків.

"Я вважаю, що це моє право - не говорити. Наприклад, коли я зробила донат і показала це в соцмережах, то люди почали говорити не слова підтримки чи слідувати моєму прикладу, а почали одразу говорити, скільки я заробляю. Писали мені: "Позич грошей". Тобто люди зацікавлені з іншої сторони, з неприємної мені. Якби ставлення було б інше, можливо, тоді я б була більш відкритою", - озвучила подробиці вона.

Блогерка дала інтерв'ю Славі Дьоміну (скриншот)

Хто така Даша Євтух

Дівчина стала зіркою у TikTok, де показує моменти свого життя у селі. Вона підкорила юзерів простотою та абсолютною щирістю. Також брала участь в 11 сезоні проєкту "МастерШеф".

Нещодавно вийшла заміж. Її обранцем став полтавський підприємець та депутат районної ради Олександр Глазов. У пари народилася донька Феміда.